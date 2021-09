A veces no es fácil alquilar un piso. Podemos encontrar que los inquilinos que hemos tenido alquilados no son lo que teníamos pensado. Es lo que le ocurrió a propietario de un inmueble en Auburn en el estado de Maine (Estado Unidos). Cuando regresó para ver como había dejado el inquilino su piso en alquiler se encontró que tenía un regalo un tanto excéntrico: 19 tarántulas ilegales y una serpiente pitón.

La sorpresa de este propietario fue máxima cuando encontró su propiedad llena de animales exóticos, además de peligrosos. La sorpresa le llegó al propietario hace unas semanas cuando acudió a limpiar su piso después de que el inquilino que tenía alquilado decidió marcharse.

Una vez entró se encontró con este panorama optó por llamar por teléfono inmediatamente a Drew Desjardins, un famoso rescatador de animales en peligro de la zona y propietario de M.Drew and His Animals Too!, que se ocupa de rescatar animales en peligro, educarlos, cuidarlos y presentarlos en espectáculos educativos.

El rescatador habló de lo ocurrido en una publicación en Facebook que se volvió viral al momento: «Recibí una llamada telefónica de un propietario nervioso que me dijo que había algunos animales abandonados en un apartamento en Auburn. 19 tarántulas (4 muertas), todas son ilegales en Maine, y una pitón que no tenía agua».

No se sabe nada del dueño de las tarántulas

El propietario explicó que no tuvo contacto con el inquilino durante el tiempo que estuvo viviendo en su propiedad y ahora no se sabe nada del paradero del mismo. Tampoco, tal y como explico el rescatador al medio 13WGME News, se sabe nada de la razones por las que dejó a estos animales abandonados en el inmueble, provocando un gran susto al propietario cuando se encontró a estas tarántulas y a la pitón.

Han sido muchos los usuarios y seguidores del rescatador los que le han felicitado por poner a salvo a estos animales exóticos que el inquilino de Maine dejó al propietario del piso como regalo. Además, el experto quiso dejar claro que estos animales tienen muy mala fama de peligrosos, cuando lo cierto es que no es así: «Las películas las muestran como criaturas indestructibles que simplemente vendrán hacia ti si las pisas, que saltan sobre las personas y las atacan, y corren detrás de ti. Eso no es cierto» explicó, «son muy tímidos y delicados. Si tomo esta tarántula y la dejo caer al suelo, se romperá como un huevo y morirá»