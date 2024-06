Deja de consumir estas piruletas: lo que han encontrado dentro es malísimo para tu salud

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha alertado sobre la detección de fragmentos metálicos en piruletas importadas de Pakistán, una situación que ha generado una rápida reacción por parte de las autoridades sanitarias.

El problema fue identificado por las autoridades sanitarias de los Países Bajos, quienes, a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (Rasff), encontraron fragmentos metálicos en las piruletas de la marca Sweet Petites. Este hallazgo supone un grave riesgo para la salud de los consumidores, particularmente los niños, que son los principales consumidores de este tipo de golosinas.

Alerta por estas piruletas

La alerta de las autoridades de vigilancia alimentaria en España afecta a las piruletas de la marca Sweet Petites, comercializadas bajo la denominación Fruity Lollipops. El lote afectado en España está identificado con la referencia ES2024/334.

Los datos completos del lote implicado en la alerta son los siguientes: el producto afectado es Fruity Lollipops de la marca Sweet Petites, con una fecha de consumo preferente del 31/07/2024. Estas piruletas se presentan en bolsas de plástico, con un peso de 250 gramos por unidad, y se almacenan a temperatura ambiente.

En respuesta a la situación, la Aesan ha decretado la retirada inmediata de las piruletas afectadas y ha notificado la alerta a las autoridades pertinentes de las comunidades autónomas involucradas: Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid y Murcia.

La ingesta de fragmentos metálicos puede provocar daños de carácter grave en el sistema digestivo, e incluso representa un riesgo de asfixia. Por esta razón, es esencial que los consumidores se tomen esta alerta en serio y revisen si tienen las piruletas afectadas en casa. En caso afirmativo, deben abstenerse de consumirlas y seguir las indicaciones de las autoridades para su devolución o eliminación segura.

Riesgos para la salud

Cabe destacar que tragar fragmentos metálicos puede resultar en una emergencia médica tanto en adultos como en niños. Los signos más frecuentes incluyen dolor en la garganta o el pecho, sensación de un bulto en estas zonas y dificultades para tragar. A pesar de los riesgos, la mayoría de las personas que ingieren un objeto no comestible se recuperan sin mayores complicaciones.

Además de dolor en la garganta o el pecho y dificultades para tragar, otros síntomas pueden incluir sangre en la saliva, rechazo a comer, reflejo nauseoso, náuseas o vómitos. Si el objeto causa complicaciones, pueden presentarse vómitos con sangre, dolor abdominal, somnolencia o incluso colapso.

Red de Alerta Alimentaria de Aesan

El Órgano Permanente para la Seguridad Alimentaria (OPSA), integrado por diversas entidades como Cooperativas Agroalimentarias, FIAB, ACES, AECOC, ANGED, Hostelería de España, ASEDAS y Marcas de Restauración, en colaboración con la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), ha creado la primera «Guía Nacional de Gestión de Alertas Alimentarias».

Este documento, aunque no es obligatorio, ofrece directrices valiosas para mejorar la gestión coordinada de alertas alimentarias entre las autoridades y el sector alimentario en España. Facilita a las empresas, especialmente a las pymes, la comprensión e implementación de los requisitos legales en la gestión de alertas, incorporando experiencias.

La red de alerta alimentaria es un sistema diseñado para proteger la salud pública y gestionar los riesgos alimentarios. Su funcionamiento se basa en la Ley 17/2011 de seguridad alimentaria y nutrición, y en los artículos 50 a 52 del Reglamento (CE) Nº 178/2002. Aesan actúa como el punto de contacto nacional para varias redes de alerta: el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) en España, el Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) de la Unión Europea, y la red INFOSAN de la OMS y la FAO.

Conforme al artículo 19 del Reglamento (CE) Nº 178/2002, los operadores económicos están obligados a tomar medidas inmediatas al identificar que un alimento no cumple con los estándares de seguridad que exige la normativa. Las acciones incluyen retirar los productos afectados del mercado, informar a las autoridades competentes, proporcionar información de trazabilidad y cooperar con otras empresas y autoridades. Si los productos ya han llegado a los consumidores, deben informarles y, si es necesario, recuperar los productos distribuidos.

La «retirada del mercado» se refiere a la acción de prevenir la distribución de un producto alimenticio no conforme antes de que llegue a los consumidores. En cambio, la «recuperación del producto» implica recuperar los productos no seguros que ya están en manos de los consumidores y comunicarles que no deben consumirlos.

En caso de un problema, las empresas tienen la obligación de informar a las autoridades competentes de su comunidad autónoma. Las empresas de distribución deben notificar a la comunidad donde tienen su sede social, y los establecimientos elaboradores deben comunicarse con la autoridad encargada de su control directo. La información debe incluir detalles completos sobre el producto, como nombre, número de lote, fecha de caducidad, y datos del establecimiento destinatario. Aesan y las asociaciones del sector han acordado un modelo común para la transmisión de esta información.