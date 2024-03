Dale todas tus cosas al ladrón: el consejo de un policía que te puede salvar

Existen una amplia variedad de creadores de contenido que abordan diversas temáticas en sus canales. Si bien los streamers, como ElXokas y Auronplay, tienen una gran representación, también hay canales con muchos seguidores que no se centran exclusivamente en los directos.

Un ejemplo destacado es Jordi Wild, quien forma parte de esa «vieja escuela» de creadores de contenido, al igual que Willyrex. En su podcast llamado «The Wild Project», Jordi ha recibido a diversos invitados, como un policía que compartió claves sobre cómo actuar en situaciones de peligro en la calle.

Qué hacer si estás en peligro en la calle según un policía

En este clip de TikTok compartido desde la cuenta de Jordi Wild, el creador de contenido aprovechó su conversación con el agente para solicitar consejos ante situaciones de riesgo. Ante la pregunta sobre cómo actuar si se está siendo víctima de un robo, el agente Eduardo Riego sugiere «entregarle todas las pertenencias al ladrón».

Explica que el delincuente podría tener problemas con las drogas y llegar a un extremo desconocido. Enfatiza que no vale la pena arriesgar la vida por dinero o posesiones materiales.

Cuando Jordi plantea un escenario diferente, preguntando cómo actuar si una mujer se siente perseguida en la calle, Eduardo recomienda no dudar en gritar, pedir ayuda o correr. Reconoce que algunas personas pueden sentirse cohibidas para hacerlo por miedo a parecer exageradas, pero insiste en que la seguridad personal es primordial.

El agente sugiere buscar refugio en lugares públicos y alienta a solicitar ayuda. Además, menciona aplicaciones móviles que permiten enviar la ubicación a contactos de emergencia, ofreciendo una capa adicional de seguridad.

Medidas preventivas

Para prevenir posibles robos en la calle, es importante estar atento a ciertas señales que puedan indicar riesgo. A menudo, los delincuentes no tienen un aspecto fácilmente identificable, por lo que es esencial permanecer alerta ante cualquier situación sospechosa.

Una regla fundamental es recordar que los ladrones pueden tener una apariencia normal o incluso respetable. Es posible detectar a alguien que nos sigue mientras caminamos cambiando de acera o deteniéndonos en un escaparate. Si esa persona hace lo mismo, es probable que esté siguiéndonos.

Es importante no aceptar ayuda de desconocidos en un cajero automático y desconfiar si alguien muestra un comportamiento inusual en los alrededores. Si observamos a varias personas rodeando a alguien en la calle, especialmente si parece estar en problemas, es recomendable mantenerse alejado para evitar posibles situaciones de robo simulado.

Asimismo, es muy importante distribuir nuestros objetos de valor en diferentes lugares y evitar llevarlos todos juntos en un mismo sitio. Además, nunca debemos perder de vista nuestros bolsos o mochilas, especialmente en lugares concurridos.

También es recomendable estar alerta ante empujones o comportamientos sospechosos y evitar dar indicaciones o limosnas en áreas solitarias. Al usar un cajero automático, es preferible hacerlo durante el horario de apertura de la oficina y evitar sacar dinero en presencia de desconocidos.

En resumen, mantenerse alerta y seguir estas pautas puede ayudar a evitar situaciones de robo en la calle.

Prevenir robos en domicilios

Por otro lado, la Guardia Civil ofrece una serie de consejos para prevenir robos en domicilios. Recomienda realizar una verificación para asegurarse de que todas las puertas y ventanas están correctamente cerradas. Es fundamental cerrar las puertas utilizando la llave en todo momento, ya que de lo contrario podrían abrirse fácilmente.

Asimismo, aconseja la instalación de puertas blindadas en las viviendas, o en su defecto, puertas con al menos dos puntos de cierre y sin huecos entre la puerta y el suelo. También hay que reforzar la parte de las bisagras con pivotes de acero y ángulos metálicos puede dificultar el apalancamiento de la puerta e instalar mirillas panorámicas, así como considerar la instalación de dispositivos electrónicos de alarma.

Es importante evitar dejar las llaves escondidas en lugares como el buzón, macetas o cajas de contadores, ya que los ladrones pueden localizarlas fácilmente. No se deben dejar las persianas completamente cerradas, ya que esto puede ser percibido como un signo de ausencia. En caso de vivir fuera del casco urbano, un buen alumbrado exterior y un perro adiestrado pueden servir como medidas de disuasión.

Por supuesto, no es una buena idea dormir con las ventanas abiertas si no se tienen las medidas de seguridad adecuadas. Y, por último, la Guardia Civil recomienda no dejar dinero, joyas u objetos de valor en el domicilio, así como objetos de cierto valor en terrazas sin cerramiento. Es fundamental tomar nota del número de serie de los electrodomésticos y aparatos electrónicos, así como fotografiar las joyas y otros objetos valiosos para tener un registro visual en caso de robo o pérdida.