Da igual lo que diga tu DNI: esta es tu verdadera edad

La verdadera edad de una persona no está en el DNI, sino que se encuentra en su ADN y estilo de vida que marcan a una biología que puede llevarle a vivir más o menos años. En España la esperanza de vida se ha reducido, la última pandemia sumada a unos niveles de estrés más elevados como consecuencia de la crisis ha causado estragos.

En 2019 la esperanza de vida era de 86,6 años en mujeres y 81,4 en hombres, en 2020 fue de 79,5 y 85 respectivamente. Pese a estos datos estadísticos en algunas zonas del mundo siguen habiendo super centenarios, personas que llegan a los 100 y sobrepasan esta cifra con creces. Quizás el secreto de esta longevidad la tenemos en una edad que no es la del DNI.

Lo que diga tu DNI da igual

El DNI no siempre nos dice nuestra edad. Hay muchos factores que influyen en los años que tenemos. El estilo de vida dice mucho de los años que tenemos y los que vamos a vivir. No se trata de dormir 5 horas para poder ir al gimnasio, pasarse la mañana cocinando comida sana y gastarse medio sueldo en aguacates, sino que es un conjunto de elementos.

Se ha demostrado que dormir bien tiene mucho que ver con la longevidad, de tal forma que eso de que suene el despertador cada día más pronto no es demasiado bueno. De igual forma que el estrés juega un papel fundamental a la hora de darle años de vida o quitárselos a una persona.

Además de los cuidados que podemos aplicarnos, seguir una dieta saludable y hacer algo de ejercicio a las semanas. Son factores que acabarán siendo fundamentales y que pueden darnos una serie de elementos que acabarán marcando un antes y un después. A veces, el DNI quizás se equivoque nos pone una edad que nada tiene que ver con la que tenemos realmente, algo que deberíamos tener en cuenta, antes que nada. La ciencia ha dado con una serie de factores que han acabado siendo determinantes a la hora de saber en primera persona qué edad tenemos.

Una edad real que quizás nos sorprenda o que podemos conseguir que los años vayan hacia atrás y no hacia delante como acabaría siendo una realidad en todos los sentidos. Esto es lo que dice la ciencia sobre los años que tenemos y cumplimos.

Esta es tu verdadera edad

Un artículo de la publicación Very well health, diferencia entre la edad biológica que miden dos grandes campos, los telómeros y la metilación del ADN, este segundo elemento es la forma en la que envejecemos. No todo el mundo lo hace de la misma forma.

Todas nuestras acciones son un pequeño granito de arena ante unos años que se van sumando o restando en función de un estilo de vida en concreto. El consumo del alcohol o de tabaco influyen negativamente en la edad de la persona. De tal forma que debemos estar muy pendientes de lo que nos dice el DNI, pero también de cómo nos cuidemos con el paso del tiempo.

De la misma forma que no es bueno fumar, tampoco lo es estar sometido a un estrés que podemos generar pese a tener un estilo de vida saludable. Levantarse antes para ir al gimnasio o atender a los niños mientras se busca la forma de hacer ejercicio puede acabar siendo un problema.

El equilibrio familiar-profesional es a veces el causante de un estrés que se ha cronificado en una sociedad que va cada vez más y más rápido. Ante un cambio de ciclo que podría acabar siendo el que influya negativamente en esa edad que quizás nunca hubiéramos imaginado que teníamos.

No solo el espejo es uno de los elementos que indica cómo nos encontramos. A veces, debemos estar preparados para tomar medidas de algún tipo. Pedir ayudar o dejar atrás algunos elementos que implican un tiempo que quizás no tenemos. Descansar y dormir es casi tan importante como la mayoría de los cuidados que nos aplicamos.

La ciencia ha dado con una clave importante, la edad que aparece en el DNI puede acabar siendo orientativa. Hay personas que tienen una edad distinta a la que hay en este documento de identidad y acabarán marcando una cifra que nada tiene que ver con la realidad.

Por lo que al final del recorrido es importante prestarse atención a uno mismo con las correspondientes consecuencias positivas que esto implica. Cada cuerpo es distinto, por lo que el ADN juega un papel fundamental. Hay personas que tienen la suerte de contar con unas características que les permiten aparentar menos años sin prácticamente hacer nada. Son pocos, pero están presentes y pueden presumir de genética envidiable, algo que también influye en el paso de los años.