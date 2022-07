El curioso motivo por el que los restaurantes de lujo no sirven ensalada por la noche

¿Alguna vez te has preguntado cuál es el motivo por el que los restaurantes de lujo no incluyen la ensalada en su carta de noche? Muchos de estos restaurantes cuentan con un equipo de nutricionistas que se encargan de elaborar menús saludables y que permitan el adecuado funcionamiento del organismo de los comensales.

Inconvenientes de tomar ensalada por la noche

Pues bien, existe una razón muy lógica para no servir ensalada por la noche: es un alimento muy indigesto. La ensalada, a pesar de su amplio abanico de beneficios para la salud, es muy rica en fibra insoluble, lo que provoca hinchazón abdominal y gases.

Hay quienes toman ensalada por la noche, y lo cierto es que no existe ninguna contraindicación médica para no hacerlo, pero es mejor elegir una ensalada campera o de tomate en los restaurantes. Por supuesto, no todo el mundo sufre estas molestias estomacales, pero los restaurantes de lujo prefieren no servir este plato por la noche por si acaso.

Un estudio científico analizó la distensión abdominal en 12 personas tras ingerir lechuga. Beatriz Robles, tecnóloga de los alimentos y nutricionista, explica lo siguiente a ‘Maldita.es’: «Se aprecia distensión abdominal y hay presencia de gases por la llegada al colon de hidratos de carbono resistentes a la digestión que las bacterias intestinales fermentaban produciendo gas, pero era una cantidad normal».

Consejos para que sea saludable

La ensalada es un alimento estupendo para ganar salud y perder peso, siempre y cuando se sigan una serie de recomendaciones básicas. Muchas veces, la ensalada engorda por el aliño que se le añade. Lo mejor es elegir uno básico de aceite de vinagre o, si se busca un sabor diferente, un aliño de limón y especias.

Existen una gran variedad de tipos de lechuga, siendo la romana una de las más populares. Tiene un sabor más amargo y es fácil de reconocer por sus hojas crujientes y alargadas.

Además, es conveniente combinarla con otros alimentos como la proteína animal o vegetal. Nada de picatostes, frutos secos fritos o quesos grasos porque aumentan exponencialmente el aporte calórico de la ensalada. A todo esto hay que sumar la importancia de elegir la mejor variedad de hortaliza por su valor nutricional, sabor, textura, color y aspecto.

La Organización Mundial de la Salud recomienda tomar dos raciones de verdura al día, pero esto no significa que sea una buena idea consumir ensalada a diario. Lo recomendable según los nutricionistas, es comer ensalada dos o tres días por semana.