Las curiosidades más locas de ‘Don’t Look Up’, la película estrella de Netflix

Es la película del momento y la más vista actualmente de la plataforma de películas y series. Mira las curiosidades más locas Don’t Look Up, la película estrella de Netflix. Todo empieza cuando dos investigadores ven un cometa, de grandes dimensiones, que viene directamente hacia la tierra.

Aunque tiene algunas escenas de vis cómica, es una película catastrofista que tiene mucho de realidad, de negacionismo, de medio ambiente, de ciencia y de política también.

Cuáles son las curiosidades más locas de Don’t Look Up

Escenas improvisadas

La película cuenta con un elenco de actores estrella. Y según cuentan, tanto el director como el montador, en diversas entrevistas, hubo escenas donde Meryl Streep, Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Jonah Hill y Rob Morgan, sus actores, improvisaban. Y realmente se divirtieron haciéndolo, pero está claro que no lo notarás porque todos son buenos actores.

Escena final



Cuando acaben los créditos de la película, no la apagues, pues queda la escena final, que realmente sorprende y es una de las más buenas de todo el film. Y no es la de Meryl Streep desnuda y que también está tras los créditos. Tiene que ver con su hijo, pues se cree algo que finalmente no es.

DiCaprio no quería ese papel en un inicio

Otra de las curiosidades de la película es que el protagonista, DiCaprio, tardó meses en aceptar este papel pues no lo tenía nada claro. Finalmente aceptó, con pandemia por en medio, y su trabajo ha sido realmente elogiado.

Por su parte, Jennifer Lawrence, siempre espectacular, dijo que sí desde un inicio porque ya conocía al director Adam McKay.

Jennifer Lawrence cobró 5 millones de dólares menos que Di Caprio

Diversos medios han publicado que la actriz principal del film, Jennifer Lawrence, cobró 5 millones de dólares menos que Leonardo Di Caprio e incluso ella ha comentado que «Si cuestionas algo que parece desigual, te dicen que no es disparidad de género, pero no saben decirte qué es exactamente». Quizás el actor se decantó finalmente por rodar esta película porque cobraba más.

Parte del equipo rodando aparece en el film

Un tiktoker vio una escena en la que parecía haber un error, pues al parecer salía parte del equipo rodando. Pero su director, Mckay, explicó seguidamente que era algo hecho a propósito, y que se hizo porque, al estar rodada en plena pandemia, dejó entrever que fue filmada con los más estrictos protocolos sanitarios del momento.