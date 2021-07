Tras más de una década en antena, este viernes ‘¡Ahora Caigo!’ ha llegado a su fin. Ha sido uno de los programas estrella de Antena 3, pero el programa ha decidido cancelarlo para emitir la telenovela turca ‘Tierra Amarga’. Para decir adiós a ‘¡Ahora Caigo’! como se merece, hemos recogido las principales curiosidades sobre el formato.

Esta ha sido la carta que ha escrito Arturo Vals: «That’s all folks! Se acaban 10 años de ¡Ahora caigo! Como os podéis imaginar lo he pasado realmente mal, un aburrimiento, un suplicio. Menos mal que he tenido al mejor equipo que se puede tener, talento y cariño a partes iguales. Gracias por la compresión».

Concurso israelí

‘¡Ahora caigo!’ es la adaptación de ‘La’uf al HaMillion’, un concurso israelí que emitió el Canal 10 entre los años 2010 y 2013. Estaba dotado con un premio máximo de un millón de shékels, unos 388.000 euros al cambio.

Prime Time

El programa se estrenó el 6 de julio de 2011. Las primeras semanas se emitió en prime time las noches de los martes o miércoles. Sólo un mes después, el 22 de agosto de 2011, Antena3 suprimió ‘El Diario’ para emitir ‘¡Ahora caigo!’ de lunes a viernes a las 17:45 horas con 100.000 euros en juego.

Programas

El 23 de noviembre de 2020, ‘¡Ahora caigo!’ celebró su programa número 2.000. Lo hizo por todo lo grande, con un programa al más puro estilo musical de Broadway. Sólo tres años antes, en 2017, el concurso pasó a ser el programa más longevo de Gestmusic, superando los 1.285 programas que sumó ‘Crónicas Marcianas’.

Principales ganadores

En los 10 años de ‘¡Ahora caigo!’ dos concursantes se han hecho con un premio de 200.000 euros, ambos en programas especiales. Por un lado, Alberto, un arquitecto de Pontevedra que participó en el programa especial «Famosos». Y, por otro lado, Vito González Calvo, un químico de León que se hizo con los 200.000 euros de premio en el programa especial «Trajes regionales».

‘¡Ahora caigo!’ en el mundo

El programa se emite en muchísimos países del mundo. En Estados Unidos se llama ‘Who’s Still Standing?’, lo presenta Ben Balley y se emite en el canal NBC. ¡El premio asciende a un millón de dólares!

Vietnam también tiene su propia versión de ‘¡Ahora Caigo!’ . El premio máximo que pueden llevarse los concursantes es de 100 millones de dongs, unos 3.700 euros al cambio.

En China el programa se llama ‘Yi zhan daodi’ y se estrenó el 2 de marzo de 2021. En este caso, el ganador puede hacerse con un viaje valorado entre 250.000 y 1.000.000 de yuanes.