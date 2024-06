Cuidado con la estafa ‘Wangiri’: el alarmante timo sobre el que no paran de avisar los grandes bancos españoles

Teniendo en cuenta que las diferentes modalidades de estafa son cada vez más habituales, en los últimos meses ha surgido un nuevo tipo de fraude en el que es muy fácil caer. Todo comienza con una llamada perdida desde un número desconocido. Esto no tendría mayor importancia si no fuera porque, en algunas ocasiones, detrás de estas llamadas se esconden intentos de fraude. Este engaño recibe el nombre de «Wangiri», popularmente llamado la «estafa de la llamada perdida». Se aprovecha de la curiosidad generada por tener una llamada desconocida sin contestar. En ese momento, el fraude se activa, ya que se trata de números premium, de tarificación especial, que no están incluidas dentro de las llamadas ilimitadas que suelen ofrecer las tarifas móviles.

Hay varios consejos que dan los expertos para evitar caer en trampas y engaños. En primer lugar, es esencial verificar todo lo que digan desconocidos por redes sociales. Además, es importante analizar la antigüedad de sus perfiles y no proporcionar ningún dato personal hasta haber comprobado todo adecuadamente. De hecho, se recomienda evitar dar datos personales como el número de teléfono, ya que es una vía común para recibir estafas. Otro punto a considerar son los correos electrónicos que piden dinero, ya sea supuestamente de Hacienda o un banco. Siempre hay que asegurarse de que el dominio sea auténtico. Asimismo, es fundamental actuar con escepticismo tanto en Internet como a la hora de recibir una llamada de teléfono.

Así funciona la estafa ‘Wangiri’

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha centrado su atención en el «Wangiri». Es probable que este término no sea familiar para muchas personas a primera vista, pero su explicación podría cambiar esto. Wangiri significa «llamada y corte» en japonés. Tal vez conozcas a alguien que ha vivido una situación en la que recibe una llamada, pero ésta se corta antes de que pueda contestar. Al devolver la llamada, nadie responde al otro lado de la línea.

El problema radica en que, en la mayoría de los casos, se devuelve la llamada a un número de tarificación especial o, en algunos casos, a números extranjeros. Los números de tarificación especial cobran altas tarifas tanto por el establecimiento de la llamada como por el tiempo de conexión. Lo que sucede aquí es que se ha caído en un timo. Lo peor es que la persona afectada puede no darse cuenta del fraude, especialmente si no revisa detenidamente su factura telefónica, cayendo así en la trampa del «timo de la llamada perdida».

Ante la duda acerca de la procedencia de un número, la OCU recomienda ciertos pasos para identificarlo. Los números extranjeros suelen comenzar con un «+» o un «00» seguido de un prefijo, mientras que los números nacionales españoles llevan el prefijo +34 o 0034, aunque éste suele omitirse en llamadas nacionales. Algunos prefijos, como +355 (Albania), +225 (Costa de Marfil), +233 (Ghana) y +234 (Nigeria), han sido señalados por la Guardia Civil como sospechosos. Asimismo, los números con prefijos +803, +806 o +807 son de tarificación especial.

Algunos teléfonos móviles pueden identificar automáticamente la localización de una llamada, facilitando así la tarea de identificación. Otra opción es buscar el número en internet antes de devolver la llamada. Si el número pertenece a una empresa conocida, es probable que figure en alguna página web.

Si una persona cae en la trampa del «Wangiri» y recibe una factura telefónica con un importe mayor al esperado, la OCU aconseja denunciarlo ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en cualquier comisaría o a través del INCIBE. Es crucial recopilar todas las evidencias, como el registro de llamadas, facturas del operador y cobros bancarios, para presentar una denuncia.

Consejos

Es importante seguir una serie recomendaciones para protegerse. En primer lugar, es importante no devolver llamadas a números desconocidos con prefijos extranjeros. Además, se debe desconfiar de llamadas internacionales con duraciones breves y desconocidas, ya que suelen ser un claro indicativo de posibles estafas. Estas llamadas buscan despertar la curiosidad para que la víctima devuelva la llamada, generando así cargos a números de tarificación especial.

Cuidado con el fraude del Bluetooth

Por otro lado, las autoridades advierten de que cada vez más delincuentes están actuando en lugares muy concurridos para llevar a cabo esta estafa. Ubicados a unos 5 o 10 metros de distancia de sus víctimas, envían una solicitud de conexión al dispositivo si el Bluetooth está encendido.

Al aparecer un mensaje en el dispositivo preguntando si se desea conectar el dispositivo «auriculares» y aceptarlo, se cae en la trampa, otorgando acceso completo a los datos. De esta manera, los estafadores pueden ver datos en bruto y traducir códigos para identificar contraseñas, usuarios y credenciales bancarias, permitiendo secuestrar prácticamente todo el dispositivo.

Se recomienda mantener actualizadas las aplicaciones y el sistema operativo del móvil, apagar el Bluetooth cuando no se esté utilizando y no aceptar el emparejamiento de dispositivos desconocidos.