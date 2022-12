Si has visto series como Lie to me, probablemente ya sabes que todos los gestos que hacemos quieren decir algo. Nunca adoptamos posiciones de forma 100% casual sino que suele haber explicaciones para nuestras actitudes. Por ejemplo, la forma en la que cruzas los brazos dice mucho de tu personalidad pero, ¿de qué modo se interpreta?

Lo cierto es que hay múltiples estudios al respecto, diseñados para ayudarnos a conocernos más en profundidad. En este caso, piensa en qué y cómo lugar sueles dejar los brazos en diferentes situaciones, y comprenderás rápidamente cuáles son las sensaciones que estás transmitiendo con ellos, y qué entenderán los otros.

El test visual sobre cómo poner tus brazos

Para comprender con mayor facilidad qué significan los brazos en una u otra pose, vamos a usar un test visual. Céntrate en la posición de los brazos, e intenta recordar dónde los pones cuando las personas te interpelan.

De acuerdo a cuál de las imágenes hayas elegido como la que te representa, descubrirás cosas ocultas sobre ti. Entonces es importante que seas sincero, y escojas la imagen antes de leer la descripción de cada una de ellas.

Brazos cruzados, con el brazo izquierdo encima del derecho y la mano derecha a la vista

Si seleccionaste la primera imagen, eso significa que eres racional, que reflexiona antes de decidir. Incluso, puede que te hayas tomado bastante tiempo para quedarte con alguna de las imágenes propuestas. Logras ponerte en lugar de los demás sin esfuerzo y puedes interpretar qué necesidades y deseos tienen.

Brazos cruzados, con el brazo derecho encima del izquierdo y la mano izquierda a la vista

Si seleccionaste la segunda imagen, eso significa que eres un individuo que está pendiente de todos los detalles. Nada te pasa por alto, ni siquiera los pormenores o esos comentarios que no parecen ser trascendentes. Generalmente frío al decantarte entre las opciones que se te plantean, eres inteligente pero agradable.

Brazos cruzados, con el brazo derecho encima del izquierdo pero ambas manos a la vista

Si seleccionaste la tercera imagen, eso significa que eres un individuo totalmente confiado, seguro de ti mismo. Tienes las cualidades propias de un líder, y quienes te rodean saben que pueden pedir tu consejo si hace falta.

¿Cómo funcionan los tests visuales?

Ahora que has aprendido cómo hacer un test visual, déjanos decirte que éstas son herramientas experimentales, cuyo objetivo no es otro que analizar características psicológicas específicas de las personas mediante pruebas. Como plantean escenarios para que todos nos sintamos identificados, se han vuelto muy famosos en las redes.