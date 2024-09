La confesión de un piloto: esto es lo que debes saber para dejar de temer a los aviones

El miedo a volar es algo que parecen cientos de miles de personas de todo el mundo y que puede suponer un gran problema a la hora de poder desplazarse en avión ya sea por ocio o por motivos laborales. Para superar este temor puede que se necesario incluso ayuda psicológica y por ello un piloto ha desvelado una serie de trucos para que las personas que tienen pánico a coger este medio de transporte puedan superar sus miedos.

El miedo a volar en avión está relacionado como aerofobia, que la Real Academia Española define en dos acepciones. «Temor al aire, síntoma de algunas enfermedades nerviosas», por un lado y la otra es simple y directa: «Fobia a volar». Esta enfermedad tiene como núcleo central el miedo de los que la padecen a sufrir un accidente de avión y la forma de manifestarse suele ser a través de una sudoración excesiva, náuseas, dolor de cabeza o elevación del ritmo cardiaco que se incrementa a la hora de montar en un avión.

Por ello, y vista que esta enfermedad la sufren miles de españoles, un piloto de avión ha dado en las redes sociales una serie de consejo para superar el miedo a montar en aviones. A través de un vídeo que ha tenido una gran repercusión, este profesional de la aviación ha dado tres trucos para que las personas puedan tomar un viaje y disfrutar el vuelo sin temor a que se vuelva a manifestar una enfermedad que los psicólogos relacionan con la falta de conocimiento sobre la seguridad que representa montar en un avión.

Los trucos de un piloto para superar el miedo a los aviones

«Tres consejos que te van a ayudar a gestionar la ansiedad con respecto a los vuelos que vas a hacer», comienza diciendo el piloto en un vídeo en el que diferencia tres situaciones para las personas que van a tomar un vuelo próximamente y que deben seguir a raja tabla para que reine la tranquilidad durante un vuelo.

«Primero, en los días previos tienes mucha anticipación con respecto al vuelo que vas a hacer. Así que ten distracciones a mano que te puedan ayudar. Un consejo es hacer deporte así eliminarás el nivel de cortisol», afirma este piloto sobre la forma de prepararse de cara a un vuelo. Lo que se traduce en no tener una gran obsesión con respecto al vuelo y emplear la mente en otros menesteres para evitar la presión de más.

El segundo consejo tiene que ver con la meteorología. Muchas personas comprueban el tiempo antes de tomar un vuelo y este piloto recomienda no obsesionarse, ya que se las autoridades han considerado oportuno iniciar un vuelo es porque han consultado con todas las posibles fuentes . «La segunda es que no mires la meteorología, es una error muy frecuente. No te preocupes. Nosotros sabemos qué elementos meteorológicos afectan a la aviación y lógicamente no nos vamos a meter en ningún vuelo por algún fenómeno meteorológico que le pueda afectar significativamente. Tú relájate y ya nos encargamos nosotros», afirma en el vídeo.

La última tiene que ver con un consejo que puede ser muy útil, tanto como para viajar en avión como en otro tipo de situaciones. Este piloto recomienda utilizar auriculares con supresión del ruido para abstraerte por completo durante los vuelos de avión. «Lleva auriculares con supresión de ruido. Hay personas que están muy pendientes de todos los ruidos que hay en el avión, eso si lo puedes eliminar con unos auriculares con supresión de ruido mucho mejor», afirma este piloto en el vídeo publicado en la red social Tik Tok. Para finalizar, también recomienda poner una música relajante o una lista que te traiga buenos recuerdos. «Y si encima te pones una playlist que tenga canciones que te traigan buenos recuerdos o que sean relajantes irás muchísimo mejor», finaliza.

Muchos usuarios de las redes sociales han respondido de forma positiva a este vídeo que cuenta con miles de reproducciones. «Si el piloto es este señor me da más confianza», responde una persona mientras otra afirma que el gracias al consejo de los auriculares ha conseguido superar sus miedos: «Exacto. Yo vuelo con mis auriculares y playlist lindas. Hice el último vuelo de 14 horas sin problemas».