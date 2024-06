Comprueba si tienes estos billetes en casa porque van a dejar de ser válidos: así es como podrás cambiarlos

Hay una serie de billetes que van a dejar de ser válidos, será mejor que te prepares para poder cambiarlos antes de que sea tarde. Este tipo de elementos, son los que acabarán desapareciendo por completo o no podrás pagar por ellos, algo que puede resultar incómodo.

Por lo que podremos empezar a prepararnos para poder afrontar este cambio siempre que sea posible y a toda velocidad. Al final del recorrido lograremos esa actuación que queremos implementar, acabar de una vez por todas con un billete que quizás imaginábamos que no era viable.

Los billetes que tienes por casa que van a dejar de ser válidos

Hay una serie de billetes que quizás tienes por casa que no serán válidos en breve, puedes tener serios problemas con ellos, a la hora de pagar en efectivo. Son aquellos que han estado sometidos a una serie de procesos que los han deteriorado y que en breve no serán aceptados.

La realidad es que cada vez se paga menos en efectivo y eso es algo que debemos tener en cuenta. Vas a poder poner en práctica una serie de elementos que son claves y que quizás no conocías. El hecho de que el efectivo no deja rastro, con la tarjeta puedes saber donde compras, pero también puedes dejarte llevar. No sabes qué estás gastando, sino todo lo contrario.

Vas sumando dinero sin darte cuenta y al final del recorrido te acabas dando cuenta de todo lo que has gastado. Por lo que tienes que estar muy pendiente de lo que gastas con el dinero en efectivo, se puede apreciar más rápidamente cómo se va marchando a gran velocidad o a menos, es decir, vemos si ahorramos más o menos o si gastamos.

Con la tarjeta no hay esa sensación de gastar más o menos, sino todo lo contrario, a no ser que veamos la aplicación, es imposible de saber qué estamos gastando de más o de menos. El dinero en efectivo tiene el problema de que suele deteriorarse, por lo que debemos estar pendiente de la forma de tratarlo.

Si está empezando a romperse, está con rayas o lo hemos puesto en la lavadora por error, será mejor que nos preparemos para cambiarlo. El Banco de España ofrece la posibilidad de hacerlo, ya que estos billetes dejarán de ser válidos.

Pasos para cambiar los billetes que tienes en casa

Los billetes que haya sufrido algún tipo de deterioro ya no serán válidos, por lo que debes cambiarlos en el Banco de España. Los pasos a seguir los encontramos en la propia página web de la entidad que nos ayuda a conseguir lo que necesitamos, un trámite que debemos hacer antes de que sea tarde.

Tal y como nos indica esta entidad: «Las personas o entidades que tengan un billete deteriorado pueden presentarlo en una sucursal del Banco de España o, en su caso, en su entidad de crédito para su reconocimiento y posterior canje por uno nuevo. Como norma general, el canje tendrá lugar cuando se presente más de la mitad de la superficie original del billete o cuando se pueda demostrar que la parte que falta se ha destruido. Los billetes manchados, ensuciados con inscripciones o rotos, una vez reconocidos, pueden canjearse por billetes nuevos de igual valor, o si lo prefiere el presentador, se podrá abonar su importe en la cuenta corriente de la entidad financiera que este indique. El canje de los billetes deteriorados por la activación de dispositivos antirrobo -presentados por clientes profesionales (entidades de crédito, empresas de transporte de fondos y establecimientos de cambio de moneda extranjera)- estará sujeto al cargo de una comisión de diez céntimos de euro por billete, si el número de billetes canjeados es igual o superior al centenar. No se aplicará ninguna comisión cuando los billetes hayan sido deteriorados como consecuencia de intentos o perpetraciones de atraco, situaciones extremas que se justificarán con una fotocopia de la denuncia formulada ante las autoridades policiales o judiciales. Por otra parte, si el billete presenta excepcionalmente un defecto de fabricación, puede canjearse en el acto de su presentación en análogas condiciones en cualquier sucursal del Banco de España o a través de una entidad de crédito. El Banco de España se reserva el derecho a abstenerse de realizar ciertas operaciones y/o de limitar la forma de abono del canje según las circunstancias en las que hayan sido presentados los billetes».

Podemos empezar a hacer la solicitud desde la propia web, de esta manera realizar el cambio será sencillo. Como también desde entidades relacionadas que podrán ayudarnos a hacer este trámite más rápidamente algo que quizás no tendríamos en cuenta. Antes de que el billete pierda validez y no podamos usarlo.