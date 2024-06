Las compañías telefónicas avisan: así es el timo que está de moda en España en el que todo el mundo cae

Movistar, el proveedor líder de servicios de telecomunicaciones en España, ha emitido una advertencia dirigida a sus usuarios sobre una nueva modalidad de estafa telefónica conocida como el «timo de la doble llamada». Los ciberdelincuentes están realizando llamadas telefónicas en las que se hacen pasar por representantes de operadores móviles o empresas de servicios, como ha ocurrido recientemente con el supuesto servicio técnico de Microsoft. Su objetivo es obtener información personal y bancaria o persuadir a los usuarios para que cambien de compañía telefónica.

«Detectada nueva campaña de vishing hacia usuarios de Movistar», dice la compañía en su web. Y añade: «La forma de operar de este engaño es mediante dos llamadas, una primera donde se presentan como la actual compañía móvil o de suministros, informando de una subida de precios inminente sobre la tarifa contratada y una segunda llamada donde se hacen pasar por otra compañía que ofrece una mejor oferta comercial al contratar sus tarifas».

Asimismo, recuerda que según la legislación vigente, la compañía está obligada a notificar por escrito a sus clientes cualquier modificación en las condiciones del servicio o en las tarifas, incluyendo variaciones de precios. Estas comunicaciones deben realizarse con al menos 30 días de antelación a la fecha prevista para la implementación de los cambios, y generalmente se efectúan mediante correspondencia escrita, no a través de llamadas telefónicas.

El ‘timo de la doble llamada’

En estos últimos meses, la OCU ha recibido múltiples quejas y consultas acerca de este tema. Este tipo de estafa implica una estratagema en la que los estafadores realizan dos llamadas consecutivas.

En la primera, se hacen pasar por la compañía telefónica del usuario, anunciando una inminente subida significativa en su tarifa mensual. Sin embargo, esta llamada es falsa y busca engañar al destinatario. Poco después, realizan una segunda llamada, esta vez de otra empresa, ofreciendo una supuesta oferta atractiva para cambiar de proveedor. En ocasiones, incluso mencionan que esta compañía cuenta con el reconocimiento de la OCU, lo cual es completamente falso.

A pesar de la nueva normativa sobre llamadas comerciales, estas prácticas persisten, ya que las empresas responsables no siempre se identifican correctamente, lo que dificulta que los usuarios ejerzan sus derechos. Para detectar estas estafas, es importante estar alerta ante ciertas señales de advertencia:

Dos llamadas seguidas en un corto período de tiempo.

Información sobre cambios en la tarifa por teléfono, cuando generalmente estas comunicaciones se realizan por escrito.

Anuncios de aumentos de tarifas significativos, especialmente si superan los 10 euros.

Ausencia de identificación clara de la empresa que realiza la oferta, o referencias falsas sobre el respaldo de OCU.

En resumen, es fundamental verificar la veracidad de las subidas de tarifas y solicitar cualquier oferta por escrito antes de tomar una decisión. Además, se debe desconfiar de las empresas que no se identifican adecuadamente y de aquellas que utilizan el nombre de la OCU de manera engañosa para promocionar sus servicios.

La estafa que suplanta a Correos

Por otro lado, el Instituto Nacional de Ciberseguridad ha identificado una campaña de suplantación de Correos a través de la técnica de smishing, donde se envían SMS fraudulentos a numerosos usuarios.

Estos mensajes simulan ser notificaciones legítimas de Correos, alertando sobre la necesidad de pagar tasas de aduana para recibir un paquete pendiente. Si has recibido un mensaje con estas características, pero no has accedido al enlace, bloquea al remitente, marca el mensaje como SPAM y elimínalo de la bandeja de entrada.

En caso de haber pinchado en el enlace y proporcionado información personal y bancaria, es crucial seguir una serie de pasos. En primer lugar, guarda todas las pruebas del fraude, incluyendo los enlaces. Luego, comprueba si tus datos están en Internet y contacta con la Línea de Ayuda en Ciberseguridad para recibir asesoramiento y reportar el fraude.

Además, debes presentar una denuncia ante las autoridades pertinentes, proporcionando todas las pruebas recopiladas del fraude. Para verificar la autenticidad de futuros mensajes recibidos, consulta la sección de ciberseguridad en la página web oficial de Correos. Es esencial verificar la autenticidad de todas las notificaciones recibidas por SMS u otros medios, utilizando fuentes confiables y evitando acceder a enlaces sospechosos.

Cómo evitar el phishing

Para evitar caer víctima de fraudes de phishing, es fundamental seguir ciertas recomendaciones que pueden protegerte de posibles estafas: