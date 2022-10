¿Cómo secar la ropa rápido? Una pista: necesitas el congelador

¿Alguna vez te ha pasado que querías ponerte tu camiseta favorita y no has podido hacerlo porque estaba recién lavada y no daba tiempo a que se secara? Sin lugar a dudas, se trata de una situación muy engorrosa pero que, por suerte, tiene una solución fácil y rápida. Es especialmente útil en invierno, cuando hay prendas de ropa que tardan varios días en secarse, como por ejemplo los jerséis de lana o los pantalones de pana. A continuación te contamos qué debes hacer para secar la ropa rápido y sin complicaciones.

Con este truco, podrás tener tus prendas, recién salidas de la lavadora, secas en tan solo una hora, como por arte de magia. Por increíble que parezca, lo único que necesitas es una bolsa de congelación y un congelador. Sí, un congelador. El proceso es muy sencillo, y gracias a él tendrás tus prendas listas para ponértelas en tiempo récord.

Lo que debes hacer es lo siguiente. Una vez saques la prenda mojada de la lavadora, métela en una bolsa para congelar y ciérrala. Luego, ponla en el congelador y espera una hora. Una vez transcurrido el tiempo, la prenda estará seca. Pero, ¿cómo es posible? El proceso en cuestión se llama sublimación, y tiene lugar cuando una sustancia, en este caso la prenda, pasa de estado sólido a estado gaseoso, sin pagar por el estado líquido.

Quizá te preocupe que la prenda se estropee, pero no tienes por qué ya que este truco para secar la ropa rápido no daña los tejidos. Si eres escéptico y no crees que vaya a funcionar, te animamos a probarlo con una prenda a la que no le tengas demasiado cariño, como una camiseta de pijama, por ejemplo. ¡Comprobarás que funciona!

Trucos para lavar la ropa

Aunque lavar la ropa parezca una tarea muy sencilla, hay algunos errores que son muy comunes. Lo primero que debes hacer es separar las prendas por colores: ropa blanca, de colores oscuros, de colores claros y tejidos delicados. Elige el tipo de programa más adecuado para cada una.

Para que los colores duren luminosos e intensos por más tiempo, es imprescindible lavar la ropa del revés. Los tejidos delicados, de seda o de lana, por ejemplo, siempre hay que lavarlos en agua fría. No te olvides de cerrar siempre las cremalleras y los botones. Y, por último, en el caso de ropa que tenga manchas importantes, hay que tratarlas antes de meterla en la lavadora.