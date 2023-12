Un farmacéutico ha compartido un caso que rápidamente se ha convertido en viral, un hombre que comía sano y hacía deporte, pero no adelgazaba, el secreto estaba en el café. Perder unos kilos de más es algo que todos deseamos cuando llegan estas fechas y empezamos a contar calorías y quizás ganar algo de peso. Son momentos del año en el que la comida acaba siendo la gran protagonista de las reuniones familiares, pero no por ello, debemos perder de vista, nuestro peso o talla, sino todo lo contrario. El caso de este hombre se ha viralizado por no ser capaz de ver qué es lo que estaba haciendo mal.

Este es el motivo por el que no adelgazaba

Hay dos elementos que son fundamentales si queremos perder peso. Antes que nada, hay que ponerse en manos de un buen profesional, la carrera de farmacia muchas veces está acompañada por la de nutrición, de hecho, existe un doble grado en algunas universidades. También hay farmacias que cuentan con su nutricionista titulado que ofrece unas garantías para empezar una dieta.

Teniendo un buen profesional que nos asesore para hacer una dieta adecuada para nuestro cuerpo y edad es esencial. De la misma forma que la actividad física es algo esencial, si queremos perder peso. También debemos hacer ejercicio, acompañados por un buen experto que sea capaz de ayudarnos a perder los kilos de más que podemos tener en nuestro poder.

El caso que nos cuenta este farmacéutico es de manual, por lo que no es de extrañar que se haya convertido en viral. Lanzando una alerta de algo que quizás pase desapercibido o que no tengamos en cuenta, aunque puede ser terrible para nuestra salud. No solo hay que hacer ejercicio y comer sano, mucho cuidado con determinados cafés.

El secreto estaba en el café

Este farmacéutico explica que: «Estaba haciendo algo de ejercicio, había reducido mucho los dulces, había dejado de tomar refrescos de cola». Con estos elementos ya se deben empezar a notar determinados resultados, es decir, se empieza a perder algo de peso, aunque en el caso de este hombre, no se estaba produciendo.

Haciendo una serie de preguntas, el farmacéutico supo encontrar el problema. El hombre tomaba 4 tazas de café al día en su establecimiento favorito. No era un café como el que tomamos en casa o en un bar de los de toda la vida, el típico expreso, cortado o con leche, sino que era una bebida muy distinta.

Tal y como descubrió este experto era un: «cuatro caramel macchiato grandes con triple de chocolate». Uno de esos cafés que venden en una de las franquicies de café más grandes del mundo que supone una dosis extra de calorías que pasan desapercibidas. Pensando que solo se bebe café y que esté no engorda. La realidad es que este café tiene una equivalencia que pone los pelos de punta.

El farmacéutico explica que solo uno de los 4 cafés de este tipo que consumía al día contiene un total de: “puede tener 500 calorías, las mismas que dos huevos fritos, tres rebanadas de pan y un plato de fruta». Por lo que no es un café, es que es prácticamente una comida entera para cualquier persona.

Una cantidad de calorías que acabará siendo la que marque la diferencia. Es por ese motivo por el que el hombre no adelgazaba, a pesar de estar haciendo dieta y ejercicio. A la hora de cuidarse es importante detallar todo lo que comemos y también bebemos al día, ya que puede estar detrás de un problema mayor.