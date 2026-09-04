La cita del día de Marian Rojas, psiquiatra: «Hay una frase de Séneca que me encanta: la suerte es donde confluyen la preparación y la oportunidad»

Marian Rojas Estapé ha compartido en redes sociales un vídeo en el que pone el foco en una cuestión que puede marcar la diferencia a la hora de aprovechar las oportunidades que aparecen en el camino de la vida. «Si tú quieres que algo bueno te suceda, estudia, prepárate», recomienda. «Hay una frase de Séneca que me encanta, que dice: la suerte es donde confluyen la preparación y la oportunidad. Hay que prepararse, hay que saber, hay que estudiar, porque el que se prepara, el que estudia, el que visualiza lo que quiere, es capaz de percibir mucho mejor las oportunidades».

Para Marian Rojas Estapé, la cuestión no consiste tanto en determinar si una persona tiene buena o mala suerte, sino en estar preparado cuando aparece una posibilidad que puede cambiar las cosas. En definitiva, se trata de conseguir que «la suerte te pille preparada». «Yo he investigado mucho como psiquiatra la suerte, porque tengo pacientes que escucho y digo, pero qué suerte tienen, qué bien les va todo. Y hay gente que escucho su vida y digo, qué drama, no es posible. Y hace unos años empecé a investigar la suerte», explica.

La reflexión de Marian Rojas Estapé sobre la suerte

#Superación #CrecimientoPersonal ♬ sonido original – marianrojasestape_oficial @marianrojas_oficial Hablemos de la suerte. Como psiquiatra, he investigado mucho sobre este tema porque he visto que hay personas que parecen tener una vida llena de suerte, mientras que otras parecen tener una vida llena de problemas y dificultades. Pero, ¿qué es realmente la suerte? Según Séneca, «La suerte es donde confluyen la preparación y la oportunidad». Y estoy totalmente de acuerdo con esta frase. Si quieres que algo bueno te suceda en la vida, tienes que prepararte y trabajar duro para ello. Si te enfocas en estudiar y visualizar lo que quieres, estarás más preparado para percibir las oportunidades que se te presenten. Recuerda que la suerte no es algo que solo le sucede a algunas personas. Todos podemos crear nuestra propia suerte si nos preparamos y estamos atentos a las oportunidades que se nos presenten en el camino. Así que, si quieres tener buena suerte en tu vida, no esperes a que las cosas simplemente sucedan. ¡Prepárate y crea tus propias oportunidades! ¡La suerte estará de tu lado! #MarianRojasEstapé

Lo que plantea la psiquiatra es que, aunque existen circunstancias externas que escapan a nuestro control, es fundamental desarrollar la capacidad para reconocer y aprovechar las oportunidades. Y aquí entran en juego dos elementos que considera fundamentales:

Por un lado, la preparación; de poco sirve que aparezca una oportunidad si no contamos con los conocimientos, las herramientas o la experiencia necesarios para aprovecharla. Es como si el tren pasara por delante de nosotros, pero no supiéramos cómo subirnos.

El segundo elemento es la percepción. Incluso estando preparados, podemos dejar pasar una oportunidad si no somos capaces de identificarla cuando aparece. Por eso, según esta perspectiva, prepararse también implica aprender a observar y prestar atención a lo que ocurre a nuestro alrededor.

Sin embargo, aunque la tecnología ofrece grandes beneficios, también tiene una cara oculta que normalmente se pasa por alto. «¿Quién es el principal inhibidor del sistema reticular activador ascendente de ese rastreador del cerebro? La pantalla», asegura la psiquiatra. «Porque las cosas buenas suceden en la vida real, la vida virtual funciona en base a gratificaciones instantáneas. Esos chispazos de dopamina de los que hablábamos son diseñados para ser adictivos», señala.

Cómo desarrollar una buena actitud ante la vida

Mantener una buena actitud ante la vida puede marcar una gran diferencia a la hora de afrontar las adversidades. No significa ignorar los problemas, sino aprender a gestionarlos desde una perspectiva más positiva, flexible y resiliente. En primer lugar, practicar la gratitud es clave para dirigir la atención hacia lo positivo y valorar las pequeñas cosas, en lugar de concentrarse constantemente en las carencias o dificultades.

Por otro lado, contar con objetivos concretos, realistas y alcanzables ayuda a mantener la motivación y a saber hacia dónde dirigir los esfuerzos. Además, conseguir pequeños logros de manera progresiva refuerza la confianza en uno mismo. A esto hay que sumar la importancia de rodearse de personas positivas, que pueden influir considerablemente en la forma de pensar.

Los psicólogos insisten en la importancia de aceptar que equivocarse forma parte del aprendizaje. Sin embargo, en lugar de interpretar cada error como un fracaso definitivo, conviene analizar qué se pueds aprender de él y qué se podría hacer de otra manera. Esta perspectiva ayuda a desarrollar una mayor capacidad para recuperarse de las dificultades.

Finalmente, cuidar de uno mismo, tanto a nivel físico como mental y emocional, también es una forma de mejorar la actitud ante la vida. Hacer ejercicio, mantener una dieta saludable y equilibrada, dormir bien y reservar momentos para descansar y desconectar es fundamental para el bienestar.