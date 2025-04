Los científicos lo desvelan: por qué ha aparecido un mar en pleno desierto de Irak

El planeta Tierra sigue escondiendo misterios que muchas veces parecen difíciles de resolver. La aparición de un mar en pleno desierto de Irak ha sido el último reto al que se han enfrentado los científico. Muchos atribuyen las causas de estas anomalías al cambio climático. Sin embargo, la ciencia casi siempre encuentra una explicación. En este caso, el mar que ha aparecido en el desierto iraquí ya tiene explicación.

Bahr Al-Najaf / Najaf Sea

A historical marsh-like depression reservoir lake, 5 km west of Najaf city.

Greatly shrunk over the years since 1887 for natural & cultivation reasons.

Covers now an area of approximately 360 sq kilometres.#iraqesque pic.twitter.com/9CNwqkNoBx

— #IRAQesque (@Iraqesque) January 23, 2018