Las camas con canapé tienen los días contados: su sustituto es más elegante, práctico y cómodo

Durante años, las camas con canapé han sido la opción favorito en hogares de todo el mundo, ya que ofrecían un amplio espacio de almacenaje para mantener la habitación visualmente más ordenada. Sin lugar a dudas, su funcionalidad es indiscutible en viviendas pequeñas; ese espacio oculto bajo el colchón viene de perlas para guardar maletas, edredones o ropa de otras temporadas. Sin embargo, las necesidades de las familias y las tendencias cambian, y poco a poco están surgiendo alternativas igual de prácticas, pero más modernas. Estamos ante una nueva generación de camas con almacenaje integrado que apuestan por diseños más atractivos, los cuales combinan practicidad y estilo sin renunciar al orden.

Las camas tapizadas o de madera con base vista son las grandes protagonistas de esta corriente. A diferencia de las camas con canapé clásicas, éstas se elevan ligeramente del suelo, creando una sensación de ligereza y amplitud que hace que la habitación parezca mucho más grande y luminosa. Más allá de la estética, también son muy prácticas al incorporar sistemas de almacenaje lateral, con módulos extraíbles o cajones integrados, que permiten acceder fácilmente a todo lo que se guarda. No es necesario levantar todo el colchón, sino que con este tipo de camas el acceso es mucho más cómodo en el día a día.

Las camas con canapé ya tienen sustituto

Estas camas que buscan sustituir a las clásicas con canapé también responden a una tendencia más amplia en el ámbito de la decoración: la búsqueda de espacios más relajantes, funcionales y despejados, sobre todo en el dormitorio. Muchas personas tienen un ritmo de vida frenético, y lo que buscan es transformar su habitación en un refugio donde puedan desconectar del estrés diario. En este contexto, los muebles recargados o demasiado voluminosos poco a poco están perdiendo protagonismo frente a otras alternativas más versátiles y ligeros.

De hecho, muchos de los diseños que marcan tendencia están inspirados en el estilo de las habitaciones de hotel, las cuales transmiten calma, orden y sofisticación gracias a la distribución inteligente del espacio. En este sentido, las nuevas camas con almacenaje integrado siguen esta misma filosofía, ofreciendo practicidad sin sacrificar el diseño.

Un aspecto clave es la versatilidad. Estas camas encajan con todos los estilos, así que no es necesario cambiar la decoración de todo el dormitorio para que pasen a formar parte de él. Los modelos tapizados aportan un toque cálido y acogedor, mientras que las estructuras de madera se adaptan a la perfección a ambientes escandinavos. Por lo tanto, es fácil encontrar una cama con almacenaje integrado que responda a tus gustos, preferencias y necesidades.

Respecto a la capacidad, aunque a simple vista pueden parecer menos espaciosas que las camas con canapé de toda la vida, se pueden encontrar soluciones muy bien aprovechadas. Los cajones tienen una buena profundidad y permiten organizar mejor los objetos, evitando el típico «cajón desastre» que ocurre a veces en los canapés. Además, al estar el almacenaje dividido en compartimentos, es mucho más sencillos mantener el orden con el tiempo.

Sin embargo, como ocurre con cualquier otro elemento, estas camas también presentan algunos inconvenientes a considerar durante el proceso de decisión de compra. El más relevante es que, al integrar cajones laterales, es necesario que haya espacio alrededor de la cama para poder abrirlos. Teniendo esto en cuenta, no siempre son la mejor opción en habitaciones muy pequeñas. En cualquier caso, es esencial medir bien el espacio disponible antes de elegir el modelo.

Tendencias en dormitorios en 2026

Las tendencias en dormitorios para 2026 reflejan un cambio claro en la forma de entender el descanso y el hogar. Ya no se trata simplemente de decorar, sino de crear espacios funcionales, relajantes y adaptados al estilo de vida actual. Una de las principales tendencias es la apuesta por ambientes minimalistas y despejados, eliminando los muebles innecesarios y priorizando el orden visual. En esta línea, el almacenaje inteligente cobra un protagonismo absoluto. Las soluciones integradas, como camas con cajones, cabeceros con compartimentos o muebles multifuncionales, sustituyen a las piezas voluminosas tradicionales.

Otra clave importante es la conexión con la naturaleza. Los materiales naturales como la madera, el lino, el algodón o el mimbre dominan los dormitorios en 2026. Se busca crear un ambiente cálido y acogedor que invite a desconectar. La iluminación también juega un papel muy importante; las lámparas de diseño sencillo, las luces indirectas y los puntos de iluminación en zonas estratégicas ayudan a crear una atmósfera más íntima.

El color también tiene un papel importante, aunque siempre desde la sutileza. Los tonos neutros siguen siendo los grandes protagonistas, pero se combinan con pequeños acentos de color que aportan personalidad. Así, el dormitorio se consolida como uno de los espacios más importantes del hogar, un lugar donde el confort, el orden y la calma son los verdaderos protagonistas.