Egipto confirma una obra de ingeniería civil jamás vista: quiere bombear 10.000.000 de m3 de agua del Nilo para hacer una nueva ciudad en el desierto

Egipto ha puesto en marcha una de las obras de ingeniería civil más ambiciosas de la historia, que consiste en transferir enormes cantidades de agua del Nilo para construir una ciudad en el desierto bautizada como Jirian. Según las previsiones iniciales, abarcaría aproximadamente 6,8 millones de metros cuadrados y se ubicaría a unos 42 kilómetros de El Cairo.

El proyecto incluye zonas residenciales, comerciales, un puerto deportivo y distritos financieros, con el objetivo de atraer inversiones e incrementar el valor de los terrenos. Sin embargo, la materialización del proyecto no es tarea sencilla, ya que requiere el bombeo de aproximadamente 10 millones de metros cúbicos de agua al día.

La ciudad en el desierto que quiere construir Egipto

Durante la presentación del proyecto, el primer ministro egipcio, Moustafa Madbouli, calificó el proyecto Jirian como una «revolución en materia urbana y de desarrollo». Se estima que esta nueva ciudad permitirá la creación de unos 250.000 puestos de trabajo y ofrecerá alojamiento a entre 2,5 y 3 millones de familias, en un extenso espacio planificado que integrará zonas industriales, plataformas logísticas y áreas residenciales.

El canal que cruzará Jirian abarcará aproximadamente una quinta parte de la nueva ciudad en mitad del desierto, aportando un recurso esencial para el riego de las tierras agrícolas en Egipto. Asimismo, el proyecto contempla la edificación de viviendas de alta gama, rascacielos de hasta 80 plantas, universidades, hospitales de carácter internacional, un hotel ecológico, áreas comerciales y un distrito dedicado a la cultura y los medios.

El proyecto Jirian es el más reciente de una serie de grandes desarrollos impulsados en los últimos años bajo la dirección del presidente Abdel Fattah al-Sisi, entre los que también destaca la construcción de la nueva capital administrativa al este de El Cairo. Aunque el gobierno sostiene que estas iniciativas son esenciales para garantizar el crecimiento a largo plazo del país, también han provocado un notable incremento de la deuda externa, que se ha multiplicado por cuatro desde 2015 y alcanzó los 155.200 millones de dólares a finales de 2024, según Le Parisien.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) señala que el río Nilo aporta más del 90 % de los recursos hídricos de Egipto, un país que además se enfrenta a una situación de estrés hídrico, con apenas unos 500 metros cúbicos de agua renovable disponibles por persona al año.En otro informe, el mismo organismo indica que Egipto cuenta con una asignación anual de 55,5 mil millones de metros cúbicos de agua del Nilo, de los cuales cerca del 85 % se destina a la irrigación agrícola.

Jirian se enmarca dentro de la estrategia de Egipto para reforzar su seguridad alimentaria, apostando por aumentar la producción de cultivos esenciales como el trigo y el maíz. Con ello, el país busca reducir su dependencia de las importaciones y dinamizar tanto las áreas rurales como los nuevos entornos urbanos vinculados a estos desarrollos. Además, se busca fomentar la inversión en tecnología agrícola, mejorar las infraestructuras de riego y generar nuevas oportunidades económicas.

‘Monitoreo de la productividad de la tierra y el agua mediante sensores remotos’

En 2023, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) firmó un acuerdo con el gobierno de Egipto para lanzar el proyecto «Monitoreo de la productividad de la tierra y el agua mediante sensores remotos» en el país. El acuerdo se firmó durante una ceremonia en la sede del Ministerio de Recursos Hídricos e Irrigación (MWRI) en la Nueva Capital Administrativa, por el Prof. Dr. Hani Sewilam, Ministro de Recursos Hídricos e Irrigación, y el Sr. Nasr El-Din Hag Elamin, Representante de la FAO en Egipto.

El Prof. Dr. Sewilam explicó que «la implementación de WaPOR en el país mejorará las capacidades del Ministerio para tomar decisiones apropiadas con respecto a la mejora de las prácticas agrícolas y la gestión eficiente del agua, de acuerdo con la evaluación de la productividad de la tierra y el agua». Los tres proyectos están alineados con la Visión 2030 de la Estrategia de Desarrollo Sostenible de Egipto, el Plan de Recursos Hídricos de Egipto para 2037, la Estrategia de Desarrollo de Agricultura Sostenible Actualizada y el Programa «Nexus of Water, Food, and Energy (NWFE)», y el UNSDCF para Egipto 2023 -2027.

Egipto busca no depender únicamente del Nilo para garantizar su abastecimiento de agua, por lo que está impulsando alternativas como la desalación, especialmente orientada a nuevos desarrollos urbanos. En este contexto, se prevé la construcción de una planta desaladora de agua de mar para abastecer a la futura ciudad de New Mansoura, situada en el Delta del Nilo. Tendrá una capacidad de producción de 40.000 metros cúbicos diarios.

Además, el país contempla reutilizar el agua tratada procedente de plantas depuradoras actualmente en construcción en el norte del país, destinándola principalmente al riego agrícola. Finalmente, el ministro Mohamed Abdel Aty ha subrayado la importancia de implementar sistemas de riego más modernos que permitan optimizar el consumo hídrico.