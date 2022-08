Bajo ningún concepto tires estas cosas por el fregadero

Si nunca has tenido un tapón o una tapa en el fregadero porque nunca te pareció adecuado, hasta ahora has tenido mucha suerte. Porque sin una cobertura adecuada existe un claro riesgo de que los restos de comida acaben dentro de las tuberías, obstruyéndolas y no sólo eso. Muchas personas tienen costumbre de tirar de todo sin pensar en el riesgo que esto supone. De hecho te vamos a desvelar a continuación, las cosas que nunca debes tirar por el fregadero.

Cosas que no debes tirar por el fregadero

Si sueles tirar algunas cosas por el fregadero por simple pereza, has de saber que esto no solo es una mala actitud para tu fregadero, sino también para el medio ambiente. Ya que es altamente contaminante. Específicamente, hay diez cosas que nunca debes tirar por el fregadero. Averigüémoslo juntos.

Hay muchas cosas que nunca deberías tirar al fregadero o que ni siquiera tienen que acabar allí por error. Porque aunque no parezca que hay riesgos, los hay. Lo primero que no hay que tirar son los posos de café . Antes de hacer el café, muchos tiran los restos del café anterior directamente al fregadero, simplemente por la pereza de no tener que tirarlo a la basura. Sin embargo, esto es un error grave ya que los posos de café pueden causar problemas de drenaje.

El aceite también termina muy a menudo en el fregadero, así como en el inodoro, ¡pero estos dos malos hábitos deben evitarse! Otra cosa a evitar es tirar la harina , que puede haber sobrado después de preparar un postre o de haber rebozado un poco de pescado. Una actitud fácil ya que el plato sucio acaba en el fregadero y a partir de ahí es fácil que la harina pase al tubo. Pero la harina, como podrías pensar, no se disuelve en agua. Por el contrario, puede adquirir una consistencia pastosa que a su vez puede obstruir el tubo.

Las cáscaras de huevo también pueden terminar en el fregadero. Excedente un tanto extraño para tirar aquí, pero nunca digas nunca. Las etiquetas y adhesivos de todo tipo podrían caer accidentalmente en el fregadero, adherirse a los filtros y, en consecuencia, causar daños graves. Así que tengamos cuidado para evitar que esto suceda.

Vamos al pelo : nunca, nunca lo tires al fregadero ni lo laves en el mismo. Especialmente si perdemos muchos de ellos, el riesgo de que acaben en el tubo es muy alto. Y cuidado también con los pequeños huesos, y especialmente los corazones de manzana, así como pecíolos y pepitas de frutos que son realmente dañinos y conllevan un alto riesgo de obstruir el fregadero.

Concluimos con los medicamentos y pesticidas, así como con todos los materiales que componen las pinturas . Parece absurdo señalarlo pero es bueno hacerlo. En resumen, ninguna de estas cosas debería terminar nunca en el fregadero si te preocupas por la salud de sus tuberías.