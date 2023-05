Así es el último truco de limpieza que vale para limpiar el lavavajillas y la freidora de aire

Si quieres prolongar la vida útil de los electrodomésticos que tienes en casa, es importante que te encargues de su mantenimiento. Hay un truco de limpieza que vale para limpiar el lavavajillas y la freidora de aire.

Todo esto es indispensable no sólo para que luzcan bien sino además para que resistan mejor el paso del tiempo. Y por si eso fuera poco, es la mejor manera de evitar la contaminación cruzada entre los alimentos.

Quitar la suciedad que se acumula en estos aparatos producto del uso impedirá que los residuos afecten su normal funcionamiento. Pero también que el gusto o las propiedades de tu comida se vean alterados por los restos de las preparaciones de hace semanas.

Truco de limpieza que vale para limpiar el lavavajillas y la freidora de aire

Lo primero es asegurarte de que el equipo se enfríe tras utilizarlo, desenchufándolo de la corriente para no sufrir accidentes. Incluso, puedes llevarlo de la cocina a otro espacio donde estés más cómodo para trabajar. Lo fundamental es hacerlo tranquilo.

Ambos electrodomésticos coinciden en que muchas de sus piezas son extraíbles. Si tienes una AirFryer sabrás que se desarma. Retira todos los elementos del interior para lavarlos por separado con agua caliente y jabón para platos. Debes enjuagarlos bien, dejándolos reposar hasta que se sequen por sí solos o secándolos con una toalla. Finalizando con ellos, será el turno del interior.

Lo más recomendable para la parte interna de la freidora y el lavavajillas es pasarle una esponja suave o un paño empapado. Puedes optar por productos específicos para estos aparatos o hacer una mezcla casera de agua jabonosa si prefieres ahorrar.

¿En qué consiste el truco de la pastilla?

Hay otra alternativa que se ha puesto de moda, y es la de poner una pastilla de lavavajillas y agua caliente dentro de la freidora. Entonces se programa una cocción a 400° C durante unos diez minutos, y al finalizar el proceso toda la mugre habrá salido. Únicamente faltaría enjuagarla con un poco de agua tibia. Y te sorprenderá porque casi no has tenido que esforzarte.

Independientemente de cómo decidas quitar la suciedad de estos electrodomésticos, te aconsejamos que dejes de lado artículos como las esponjas metálicas o los limpiadores abrasivos. Pueden rayar las superficies y, al hacerlo, liberan agentes contaminantes.

Si encuentras residuos quemados o pegajosos que no se desprenden, puedes deshacerte de ellos con bicarbonato de sodio. Asimismo, una taza de agua y una taza de vinagre son útiles para despegarlos. Y siempre acompáñalos con agua caliente.