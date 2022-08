Así es la deshabiliofobia, el miedo a desnudarse

Son muchas las fobias conocidas que provocan diferentes miedos en algunas personas, en algunos casos se trata de fobias que son muy conocidas en la sociedad, pero hay muchas otras que lo son menos y que siempre conviene conocer por si en algún momento debes enfrentarte a ellas, o conoces a alguien que la pueda padecer. Hoy te damos los detalles sobre la deshabiliofobia, una fobia menos conocida que otras y que se refiere al miedo a desnudarse que pueden tener algunas personas.

Las altas temperaturas pueden llegar a ser muy molestas y perjudiciales, y en muchos casos es tan difícil combatir el calor en casa de forma eficaz que lo que más apetece es desnudarse y no tener ni una mínima prenda de ropa que nos pueda dar más calor del que ya hace. El problema es cuando la fobia a quedarte tal y como tu madre te trajo al mundo te impide hacerlo y te genera una gran sensación de estrés y ansiedad.

El miedo a desnudarse se llama deshabiliofobia

Es importante dejar claro que las fobias son miedos intensos, no un simple malestar, es decir, en este caso realmente existe un intenso miedo a la desnudez, no es simplemente «no me gusta desnudarme». Se trata de un trastorno fóbico que puede llegar a ser muy incapacitante y limitar bastante a quien la padece en su día a día, ya que no puede desarrollar una actividad normal al ir a la playa, la piscina, el gimnasio…

Este miedo a desnudarse afecta mucho a la hora de tener una pareja, ya que por mucha confianza que se tenga el miedo sigue siendo real y que incluso el hecho de pensar en desnudarse y que otra persona pueda verte supone una situación bastante complicada.

Lo más habitual es que esta fobia tenga su origen en algún tipo de complejo o baja autoestima con alguna parte del cuerpo que no guste mostrar y genere ansiedad el pensar que otras personas puedan verla. En los casos más graves incluso hay una distorsión con la realidad que genera mayor ansiedad y que la persona que la padece es incapaz de darse cuenta de que ese «defecto» que rechaza en realidad no existe.

Cómo tratar la deshabiliofobia

Por muy profunda que sea la fobia, el miedo a desnudarse tiene solución, y el primer paso está en reconocer que se tiene y pedir ayuda para poder solucionarlo, o al menos hacerle frente de la mejor manera posible. Es importante saber identificarla, con síntomas como taquicardia, dolor de cabeza, hiperventilación o sequedad en la boca, todo esto en el momento de tener que desnudarse o al pensar en hacerlo.

Es muy importante practicar técnicas de relajación cuando los síntomas afloran o cuando crees que pueden hacerlo, ya que son de gran ayuda para combatir el estrés y la ansiedad que se genera. Aunque lo más importante es pedir ayuda profesional para que un experto pueda trabajar en el origen de la fobia para que la solución sea efectiva y puedas superar el problema con la mayor eficacia.