Arturo Pérez-Reverte (74 años) sobre España: «El talento molesta y el éxito ajeno se perdona con mucha dificultad»

«España es un país donde el talento molesta y el éxito ajeno se perdona con mucha dificultad». La reflexión de Arturo Pérez-Reverte conecta con una de las ideas que el escritor ha defendido en numerosas ocasiones, que es la existencia de una cierta resistencia social hacia quienes sobresalen, piensan de manera diferente o consiguen alcanzar el éxito. Una mirada crítica sobre la sociedad española que vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda, ya que ¿por qué en ocasiones resulta más sencillo aceptar el fracaso de los demás que celebrar sinceramente sus logros?

Una crítica a la conformidad

Pérez-Reverte ha hablado abiertamente en diferentes ocasiones sobre la relación de España con la inteligencia, el talento y quienes se salen de la norma. En una entrevista, el escritor afirmó de forma contundente que «en España la inteligencia es un pecado» y que «no actuar en rebaño es un pecado». Con estas palabras criticaba la tendencia a penalizar la diferencia y defendía la necesidad de que las personas con capacidades y criterio propio pudieran desarrollarse sin complejos.

La reflexión sobre el éxito ajeno encaja en ese mismo planteamiento. Para el escritor, una sociedad que observa con desconfianza a quien destaca corre el riesgo de acabar premiando la mediocridad frente al esfuerzo. No se trata únicamente de literatura o cultura, ya que el fenómeno puede trasladarse al deporte, al trabajo, a la empresa o incluso a las relaciones personales. Cuando alguien consigue algo que nosotros no hemos conseguido, su éxito puede convertirse en un espejo incómodo.

El éxito puede despertar envidia

La envidia no es un fenómeno exclusivo de España ni puede atribuirse automáticamente a una sociedad concreta. La psicología social ha estudiado durante décadas cómo las comparaciones con otras personas pueden afectar a nuestra autoestima y generar emociones negativas cuando percibimos que alguien cercano se encuentra en una posición mejor.

La comparación social puede producirse especialmente cuando evaluamos nuestras capacidades, posición o logros en relación con quienes tenemos alrededor. En determinados casos, el éxito de otra persona puede hacer más visible aquello que sentimos que nos falta, aunque objetivamente no haya ninguna amenaza real. Por eso, alegrarse por los logros ajenos también requiere cierta seguridad personal y capacidad para separar el valor de los demás del propio.

La relación entre talento, éxito y envidia tampoco es completamente ajena a su producción literaria. En Letras y espadas, texto teatral escrito por Pérez-Reverte y publicado por la Real Academia Española, aparece precisamente una escena en la que se habla de los enfrentamientos entre grandes escritores del Siglo de Oro. Los personajes mencionan cómo los literatos se envidiaban sus éxitos, fama y dinero, y relacionan esa rivalidad con las contradicciones de España.