Un americano dice esto de España y provoca ovaciones a nivel mundial

Un americano que vive en La Rioja ha lanzado un mensaje sobre España a todo el mundo, desatando una oleada de aplausos en todo el mundo. Tenemos la gran suerte de vivir en un territorio en el que podemos empezar a visualizar esa llegada de turistas que nos ayudan a admirar un poco más el lugar en el que hemos nacido. España es un importante polo de atracción para los turistas. Unos visitantes que no llegan a gusto de todos. En las grandes ciudades o en las zonas más pequeñas son un problema, pero eso no quiere decir que no suponga un importante desembolso económico.

Llegan a España con la cartera llena y eso es siempre una oportunidad para hosteleros y restauradores que esperan poder empezar desde cero a gestionar determinados elementos que pueden ser los que marquen la diferencia. Un dinero de más que ayudará a una temporada de verano que está siendo especialmente floja en algunos puntos del país. Nuestro país está en crisis, lo vemos con unos sueldos que cada vez son más bajos ante una serie de elementos que van de la mano.

Dice esto de España este americano

Cada vez más americanos deciden venir a España, lo hacen de tal forma que pueden empezar a pensar en la calidad de vida que tenemos. Esta cuenta es de una pareja que ha llegado de Kansas a la Rioja. Están aprendiendo español y no dudan en compartir las peculiaridades de este país.

Nos lanza directamente a una serie de elementos que van de la mano y que pueden acabar siendo los que nos marquen en estos días que tenemos por delante. Sin duda alguna, podemos sentirnos orgullosos de descubrir un lugar de vacaciones que lo tiene todo y más para darnos lo mejor.

Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que llega y en todo lo que tenemos en este momento por delante. Son tiempos en los que realmente debemos empezar a preocuparnos por lo que llega y contra lo que debemos luchar. Las vacaciones están a la vuelta de la esquina y con ellas, una situación para la que los turistas empiezan a prepararse.

Son días en los que realmente debemos empezar a pensar en lo que nos está esperando y en cómo afrontarlo de una manera o de otra.

Los aplausos que se han escuchado en todo el mundo

Todo el mundo ha tenido que ver lo que este hombre decía en sus redes sociales, marcando un antes y un después. Sin duda alguna, los americanos que llegan a España deben estar listos para afrontar determinados retos que empiezan nada más sentarse en un bar para tomar algo.

Los americanos están muy acostumbrados a que el agua es gratis y la sirven sin pedir nada de nada. Algo que aquí ni sucede, se debe pedir y, además, indicar la temperatura en la que se quiere, si natural o fría, aunque estemos a 40º, hay gustos para todos, con más o menos sensación de frío.

El otro elemento que deben tener en cuenta los turistas es que los medicamos se compran en la farmacia, que no abren los domingos, salvo que estén de guardia. Por lo que se recomienda llevar un pequeño botiquín. Los americanos compran los medicamentos en el supermercado, por lo que, les parecerá raro que aquí no tengamos esta posibilidad.

Por suerte, ha dicho también lo que todos los españoles y turistas de todo el mundo pensamos. España no es solo es Madrid y Barcelona si no que va mucho más allá. Siendo un país con comunidades autónomas que son una auténtica joya. Asturias, La Rioja, País Vasco, Andalucía, y en general toda España tiene lugares singulares. Los turistas de Estados Unidos o de cualquier otra parte del mundo, deben ir en busca de una serie de elementos que van de la mano, calidad de vida, precio y fuera aglomeraciones.

Además, en cualquier parte de España los van a recibir con los brazos abiertos, son personas que seguro que van a buscar algunos elementos que los convertirán en los más afortunados del mundo. Los españoles son capaces de dar lo mejor de sí mismos con estos negocios que tenemos, en su mayoría de familiares.

Con este tipo de elementos se conseguirá dar con algunas novedades importantes, las redes sociales sirven de canal de comunicación con cualquier parte del mundo. El hecho de que estas personas estén en España, pero sean americanos ya es un plus. Con sus viajes y experiencia a la hora de adaptarse a nuestro país, esta familia puede darnos una imagen radicalmente diferente de cómo pensábamos que sería España en ojo de estos turistas que llegan de todo el mundo.