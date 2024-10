Alerta sobre esto que haces en los baños públicos: tu salud en está en peligro

Tu salud puede estar en peligro si haces ésto en los baños públicos, puedes estar en riesgo, especialmente si tienes en cuenta una serie de elementos que te afectarán. Ir al baño es algo contra lo que no podemos luchar, sea donde sea, lo que se busca es intentar obtener ese lugar en el que poder disfrutar de nuestra salud al máximo. Para conseguirlo, nada mejor que intentar hacer bien un extra de buenas sensaciones, evitando riesgos.

Las infecciones urinarias están más cerca de lo que nos imaginamos. No necesariamente un baño público debe estar sucio para que nos afecte. En cierta manera podremos descubrir cómo evitarlas si tomamos algunas precauciones que hay que tener en cuenta. Hay personas más propensas que otras a estas infecciones, aunque es importante saber estar en todo momento, es decir, descubrir qué podemos empezar a disfrutar de la mano de determinados elementos. Por lo que, hay que hacer caso a esta advertencia que puede cambiarlo todo, tu salud puede estar en riesgo si haces esto. En esencia, deberemos estar preparados para afrontar algunos cambios que son claves.

Esto que haces en los baños públicos puede ponerte en alerta

La alerta la lanzan los expertos que no han dudado en darnos algunos consejos, ya sea en este tipo de baños o en cualquier otro en el que queramos empezar a cuidarnos o a darlo todo. Con la ayuda de algunos elementos que debemos empezar a tener en cuenta, evitaremos más de un susto.

Los baños públicos los usan muchas personas. Por lo que, debemos estar muy atentos a lo que nos dicen los expertos. Será la manera de evitar más de un problema de salud. Debes tener en cuenta que no sabes quién ha entrado antes que tú o si puede estar más o menos sano.

Lo que no se ve, es lo más preocupante de los baños públicos. Puede parecer que es un espacio limpio. De hecho, seguro que lo limpian cada día, pero basta que alguien que haya ido delante de nosotros se haya tenido que enfrentar a un pequeño problema, para que nos pongamos en riesgo. No hay que olvidar que lo que dejamos en el baño es algo que el cuerpo no necesita. Puedes acabar de una vez por todas con este tipo de elementos que son fundamentales.

Tu salud está en peligro

Según Irish Times: «La mayoría de estos patógenos encuentran su camino hacia las superficies del baño a través de la taza del inodoro porque las heces e incluso la orina pueden contener muchas bacterias y virus, dijo Charles Gerba, profesor de microbiología de la Universidad de Arizona. Tirar de la cadena del inodoro dispersa los pequeños microbios en un penacho aerosolizado, que puede alcanzar 5 pies en el aire y permanecer suspendido durante una hora o más antes de asentarse en las superficies circundantes, muestran los estudios. «Todos los baños públicos realmente se contaminan hasta cierto punto solo por la acción de descarga del inodoro», dijo el profesor Gerba. Pero sentarse en un asiento de inodoro contaminado y recoger un poco de virus o bacterias en la piel de su trasero no necesariamente lo enfermará; la mayoría de estos patógenos no son «enfermedades transmitidas por el trasero», como dijo el profesor Gerba».

Siguiendo con la misma explicación: «Una excepción pueden ser las infecciones de la piel, particularmente las causadas por Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, o MRSA, un tipo de bacteria que es resistente a varios antibióticos y, por lo tanto, es difícil de tratar. El SARM se ha detectado en los baños públicos y «puede transmitirse de la piel a una superficie a la piel de otra persona», dijo el profesor Gerba. No está bien documentado con qué frecuencia sucede esto, pero limpiar un asiento de inodoro público con una toallita desinfectante antes de usarla minimizaría su riesgo, dijo. (Solo asegúrate de tirar la toallita a la basura, no a la taza del inodoro). También estuvo de acuerdo con la Dra. Ina Park, profesora asociada de medicina comunitaria familiar en la Universidad de California, San Francisco, quien dijo que el riesgo de SARM puede ser «una razón para usar una funda de asiento de inodoro si está disponible, especialmente si tiene alguna piel rota que pueda entrar en contacto con el asiento del inodoro». Pero «en general», agregó, «el riesgo es bajo». Y el SARM se ha encontrado en muchas otras superficies públicas, incluidos los teclados de los cajeros automáticos, los botones del ascensor, las manijas de los casilleros y la arena de la playa, así como en los autobuses y las habitaciones de hotel, por lo que este riesgo no es exclusivo de los baños. Las fundas de los asientos del inodoro tampoco ofrecen protección infalible; pueden estar contaminadas por plumas de inodoros anteriores o ocupantes de puestos, dijo el profesor Donner, y a veces no están disponibles. En este caso, ¿es mejor pasar el torto sobre el asiento del inodoro para evitar el contacto directo? «Si tienes músculos fuertes, por supuesto, mótate, pero solo si tienes buena puntería», dijo. «Puedes crear accidentalmente un desastre y aumentar el riesgo para los demás».