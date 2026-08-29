Albert Schweitzer, Premio Nobel de la Paz en 1952, sobre la vejez: «Los años arrugan la piel, pero renunciar al entusiasmo arruga el alma»

Ludwig Philipp Albert Schweitzer OM fue médico, filósofo, teólogo y músico franco-alemán. Ejerció como médico y misionero en África y recibió el Premio Nobel de la Paz en 1952.

También destacó por sus estudios sobre la vida de Jesús y por su profundo conocimiento de los textos bíblicos. Schweitzer cuestionó tanto determinadas interpretaciones seculares de Jesús vinculadas a la metodología histórico-crítica de su época en algunos círculos académicos como la visión tradicional del cristianismo.

«Los años arrugan la piel, pero renunciar al entusiasmo arruga el alma»

Albert Schweitzer dejó una profunda reflexión sobre la manera de afrontar el paso del tiempo: «Los años arrugan la piel, pero renunciar al entusiasmo arruga el alma». Como defensor de una existencia basada en la compasión, el servicio a los demás y la capacidad de mantener viva la ilusión incluso ante las dificultades, esta cita resume la importancia de conservar una actitud activa y esperanzada ante la vida.

Si bien el paso de los años es inevitable, la edad no determina por sí sola la manera en la que una persona decide vivir. La verdadera dificultad aparece cuando alguien pierde el entusiasmo y mira el futuro con indiferencia. Mientras,, mantener la curiosidad permite que cada etapa conserve su propio atractivo.

La trayectoria de Schweitzer como médico y misionero en África demuestra su forma de entender la vida. Esta actitud, aplicada a la vejez, transmite una enseñanza clave: tener más años no significa dejar de aportar, sino encontrar nuevas formas de hacerlo. Por eso, llegar a una edad avanzada no debería contemplarse sólo desde las pérdidas, ya que también existen nuevas oportunidades.

Ahora bien, el entusiasmo no implica ignorar las dificultades. Una persona puede atravesar momentos de tristeza o incertidumbre y, aun así, mantener viva la esperanza y tener razones de peso para levantarse cada mañana.

En definitiva, hay una gran lección que podemos extraer del pensamiento de Albert Schweitzer: el tiempo transforma nuestro cuerpo, pero no tiene por qué apagar nuestra ilusión de vivir.

Citas de Albert Schweitzer