Albert Schweitzer, Premio Nobel de la Paz en 1952, sobre la vejez: «Los años arrugan la piel, pero renunciar al entusiasmo arruga el alma»
La psicología lo deja claro con esta reflexión
Robert de Niro (83 años), actor: "Soy como Dios y Dios es como yo, soy tan grande como Dios, él es del mismo tamaño que yo, no esta por encima de mi ni yo estoy por debajo de él"
La psicología aclara que las personas que no se tiñen las canas no se están rindiendo, sino que pueden estar prefiriendo la autenticidad por encima de la aprobación
Ludwig Philipp Albert Schweitzer OM fue médico, filósofo, teólogo y músico franco-alemán. Ejerció como médico y misionero en África y recibió el Premio Nobel de la Paz en 1952.
También destacó por sus estudios sobre la vida de Jesús y por su profundo conocimiento de los textos bíblicos. Schweitzer cuestionó tanto determinadas interpretaciones seculares de Jesús vinculadas a la metodología histórico-crítica de su época en algunos círculos académicos como la visión tradicional del cristianismo.
«Los años arrugan la piel, pero renunciar al entusiasmo arruga el alma»
Albert Schweitzer dejó una profunda reflexión sobre la manera de afrontar el paso del tiempo: «Los años arrugan la piel, pero renunciar al entusiasmo arruga el alma». Como defensor de una existencia basada en la compasión, el servicio a los demás y la capacidad de mantener viva la ilusión incluso ante las dificultades, esta cita resume la importancia de conservar una actitud activa y esperanzada ante la vida.
Si bien el paso de los años es inevitable, la edad no determina por sí sola la manera en la que una persona decide vivir. La verdadera dificultad aparece cuando alguien pierde el entusiasmo y mira el futuro con indiferencia. Mientras,, mantener la curiosidad permite que cada etapa conserve su propio atractivo.
La trayectoria de Schweitzer como médico y misionero en África demuestra su forma de entender la vida. Esta actitud, aplicada a la vejez, transmite una enseñanza clave: tener más años no significa dejar de aportar, sino encontrar nuevas formas de hacerlo. Por eso, llegar a una edad avanzada no debería contemplarse sólo desde las pérdidas, ya que también existen nuevas oportunidades.
Ahora bien, el entusiasmo no implica ignorar las dificultades. Una persona puede atravesar momentos de tristeza o incertidumbre y, aun así, mantener viva la esperanza y tener razones de peso para levantarse cada mañana.
En definitiva, hay una gran lección que podemos extraer del pensamiento de Albert Schweitzer: el tiempo transforma nuestro cuerpo, pero no tiene por qué apagar nuestra ilusión de vivir.
Citas de Albert Schweitzer
- «El ejemplo no es lo principal para influir en los demás. Es lo único»
- «Hasta que no extienda su círculo de compasión a todos los seres vivos, el ser humano no encontrará la paz»
- «No sé cuál será tu destino, pero sí sé una cosa: los únicos que serán verdaderamente felices serán aquellos que hayan buscado y encontrado cómo servir»
- «La reverencia por la vida es la máxima expresión de la voluntad de vivir»
- «La ética consiste en la reverencia por la vida»
- «Lo bueno consiste en mantener, promover y mejorar la vida; lo malo consiste en destruir, dañar y limitar la vida»
- «Soy vida que quiere vivir, rodeado de vida que quiere vivir»
- «Un ser humano es verdaderamente ético cuando siente la obligación de ayudar a toda vida que pueda asistir y evita dañar a cualquier ser vivo»
- «La única manera de salir de la miseria actual es que las personas lleguen a ser dignas de la confianza de los demás»
- «El único camino para alcanzar la felicidad es dejar de pensar en nosotros mismos y ayudar a los demás»
- «Constantemente debemos preguntarnos dónde podemos invertir nuestra humanidad»
- «Haz algo maravilloso; quizá los demás lo imiten»
- «La bondad constante puede conseguir mucho. Así como el sol hace que el hielo se derrita, la bondad hace desaparecer la incomprensión, la desconfianza y la hostilidad»
- «La vida que me rodea debe tener para sí misma tanta importancia como mi propia vida tiene para mí»
- «Si espero que los demás respeten mi vida, debo respetar también la vida que encuentro a mi alrededor»
- «Necesitamos una ética sin límites que incluya también a los animales»
- «La gran falta de toda ética hasta ahora ha sido creer que solo tenía que ocuparse de las relaciones entre los seres humanos»
- «En realidad, la cuestión es cuál es nuestra actitud ante el mundo y ante toda vida que está a nuestro alcance»
- «El último hecho que puede descubrir el conocimiento es que el mundo es una manifestación de la voluntad universal de vivir»
- «La visión del mundo es producto de la visión de la vida, y no al contrario»
- «El pensamiento racional, cuando está libre de presupuestos, termina en el misticismo»
- «Más allá de lo inevitable, nunca debo ir, ni siquiera cuando se trate de algo que parezca insignificante»
- «La reverencia por la vida no hace distinción entre una vida más valiosa y otra menos valiosa»
- «Quien acepta diferencias de valor entre los seres vivos los juzga según su mayor o menor semejanza con nosotros»
- «¿Quién de nosotros sabe qué significado tiene otro ser vivo para sí mismo y para el conjunto de la existencia?»
- «La verdad resulta más convincente cuando se presenta de manera sencilla y directa»
- «La idea de la reverencia por la vida es una idea sencilla»
- «La civilización que se desarrolla únicamente en el aspecto material, y no en el ámbito del espíritu, se dirige hacia el desastre»