Aena confirma la peor noticia: olvídate de llevar comida al aeropuerto

Aena ha lanzado un serio aviso a todos aquellos que se llevan la comida al aeropuerto para ahorrar un poco o simplemente comer mejor. Viajar en avión puede implicar tener que pagar por una comida que ni siquiera nos gustará.

Por lo que sale mucho más a cuenta, salir de casa con nuestra comida favorita ya lista y ahorrar un poco, a la vez que saber que estamos comiendo bien, sin renunciar a ese viaje que estamos deseando hacer y que haremos de una forma distinta. Por desgracia, Aena nos informa que esta costumbre ya no podrá realizarse.

La peor noticia llega de Aena

No es nada extraño salir de casa con el bocadillo listo para afrontar un viaje de unas cuantas horas en avión o simplemente tener listo el túper que nos comeríamos en el trabajo de camino a una reunión para la que necesitamos llegar en este medio de transporte en el que invertiremos horas.

Necesitamos llegar con antelación, facturar la maleta e invertir un tiempo valioso que quizás queremos intentar conseguir de la mano de una serie de elementos que llevamos ya desde casa. Tener la comida ya lista nos hace optimizar el resto de las horas que pueden estar marcadas por este lugar.

Vamos a salir de casa a partir de ahora más ligeros de equipaje, para poder llegar a nuestro destino. Aena ha lanzado un importante aviso que seguro que no conocías. Lo de llevar tu propia comida, quizás acabe teniendo los días contados si tienes en cuenta lo que está a punto de pasar, la normativa es muy clara al respecto.

Para todos aquellos que deciden llevar en el bolso o en la maleta algo de comida, deberá dejar de hacerlo, ya que llega la peor noticia de mano de Aena. En nuestros aeropuertos se dejarán de ver aquellas escenas que implicaban el bocadillo en mano o todos los elementos listos para poder disfrutar de un viaje con nuestra comida ya lista.

La normativa es clara sobre lo que podemos llevar al aeropuerto, pero sobre todo en el avión. Se acabó lo de ahorrar o al menos asegurarse comer algo, no a todo el mundo le gusta la comida del avión. Puede ser una persona que quizás no acabe de gustarle y por eso se traiga su propia de casa, algo que no podrá hacer en estos casos.

Esto es lo que dice Aena sobre llevar comida al aeropuerto

En los vuelos nacionales se puede seguir llevando comida, es decir, si no salimos de España, podemos darnos el gusto de sacar el bocadillo o de tener el túper listo para ahorrar tiempo y dinero en un viaje que ya nos costará lo suyo. Viajar en avión puede ser una inversión de tiempo y dinero que quizás nos haga salir de casa con todo preparado.

Los viajeros pueden llevar en la maleta alimentos frescos, siempre que estén precintados y se evite de esta manera fugas de líquidos que puedan dañar el mobiliario, pero también molestos olores que puedan molestar al resto de los viajeros con los que se comparte velo.

Para la gente que está siguiendo una dieta o tiene cualquier intolerancia, así como para los más pequeños de la casa que necesitan empezar a comer su propia comida triturada, siempre es un plus poder llevar una comida que no podrán traer al aeropuerto en estos casos.

Cuando viajen a otro país, las restricciones sobre comida son totales. Es decir, no se puede introducir ni frutas, ni verduras por miedo a la introducción de plagas o enfermedades al país de destino. Hay una fina barrera biológica que con los alimentos se puede romper.

De hecho, ya sabemos lo fácil que es extender un contagio entre humanos, con lo cual, imaginar una catástrofe alimentaria con algunos alimentos prohibidos sería gravísimo. Cada país tiene unas regulaciones específicas sobre comida, por lo que seguramente tampoco podrá llegar nada envasado que ponga en riesgo la salud de las personas.

En general los alimentos deben estar envasados al vacío y cocinados para evitar cualquier tipo de problema sanitario. Aunque dependerá del país que los reciba o no. Hay países que tienen una normativa muy clara sobre los alimentos que nos afecta de lleno y que puede tener consecuencias inesperadas.

Aena advierte que lo de traer comida al aeropuerto puede tener los días contados, estamos ante una costumbre que implica un riesgo que no debemos afrontar. Es posible que en el propio aeropuerto o al llegar al destino nuestro sueño de comer un buen jamón ibérico acabe por los suelos. Habría gente que llevaría más comida que ropa pensando en comer bien a un lugar en el que puede estar más cara, pero también ser de peor calidad o no tener esos sabores tan especiales a los que estamos acostumbrados.