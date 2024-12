El adorno navideño que esconde algo inesperado: comunicado de la Guardia Civil

La Guardia Civil ha lanzado un comunicado ante la llegada de un adorno navideño que esconde algo inesperado, un cambio para el que debemos empezar a prepararnos en estos tiempos que corren y que pueden ser claves. Lo que quizás hasta ahora hemos hecho de forma puntual hasta conseguir aquello que necesitamos se acaba convirtiendo en algo radicalmente distinto. Tenemos por delante una serie de detalles que tocará cumplir de la mejor manera posible y con la mirada puesta a esa legalidad que con la llegada de las fiestas nos podemos saltar.

Habrá llegado el momento de empezar a prepararnos para darlo todo, de la mano de determinados cambios que han acabado siendo los que marcarán la diferencia en estas jornadas en las que todo es posible. Sin duda alguna, la magia de la Navidad puede llenarlo todo de buenas sensaciones, pero cuidado, porque podemos no dejar salir una serie de detalles que serán los que nos acompañarán en estos días. Nos puede costar muy caro decorar la casa con este adorno que puede cambiarlo todo en cuestión de minutos. Mucho cuidado si decides utilizarlo en tu casa.

La Guardia Civil repite comunicado

Año tras año, cuando llegan estas fechas, los expertos de la Guardia Civil no dudan en lanzar una seria advertencia que se ha convertido en necesaria y esencial para hacer frente a cualquier contratiempo de este tipo que puede lanzarnos hacia una serie de elementos que serán claves.

Salir de casa en busca de un adorno navideño en plena naturaleza puede costarnos el extra de la paga de Navidad. Hay algunos elementos naturales que no pueden tocarse, hacerlo supone enfrentarse a una multa, ya que, nos está afectando directamente desde hace años.

Las prohibiciones llegan cuando las especias están en riesgo y eso quiere decir que debemos empezar a pensar en el daño que se ha causado anteriormente o quizás en las condiciones poco apropiadas que han tenido para poder seguir creciendo.

La Guardia Civil se ve obligada a repetir comunicado y lo hace de tal forma que debemos empezar a pensar y reflexionar sobre este elemento navideño que quizás puede acabar siendo lo que marque la diferencia. Una opción de lo más recomendable que tocará tener en cuenta. Los expertos han lanzado una seria advertencia que debemos tener en cuenta y hace referencia a un conocido adorno navideño.

Esconde algo inesperado este adorno navideño

Los agentes forestales de la Comunidad de Madrid ya han lanzado su comunicado en el que explican lo que esconde este adorno navideño. Según dicen estos expertos: «El Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad es el responsable de vigilar y proteger el medio natural, así como de informar a los ciudadanos sobre su uso, disfrute y conservación. Por ello, han formulado una serie de recomendaciones dirigidas a los madrileños, para que puedan disfrutar del campo en estos días y recoger materiales para adornos navideños, sin producir daños medioambientales. Los agentes forestales recuerdan que para plantar cualquier especie en terreno forestal es necesaria una autorización de la Comunidad de Madrid. Además, en el caso de los espacios protegidos se exige una autorización específica de la Administración correspondiente. Este permiso nunca puede darse para los abetos, que son los árboles utilizados generalmente como árbol de Navidad, porque no es una especie autóctona de la Comunidad de Madrid. Asimismo, recuerdan que no se debe introducir en el monte madrileño especies no autóctonas, pues podemos crear un desequilibrio en el ecosistema. En la naturaleza existe un equilibrio entre las diferentes especies de animales y vegetales, que puede verse alterado por la plantación de especies ajenas al ecosistema. Para no incumplir la normativa, al realizar una plantación en alguna zona verde del municipio, lo correcto es consultarlo en el ayuntamiento. Por otra parte, en el mes de diciembre es frecuente que la gente vaya al campo y recoja material vegetal para adornar la casa, el belén o el árbol de Navidad, pero esto no se puede hacer de forma indiscriminada, sino que hay que respetar una serie de reglas. Se pueden recoger piñas, ramas, cortezas o piedras, siempre que sean para consumo propio y no para vender, tal y como advierten los agentes forestales. Además, el terreno donde se obtengan esos materiales debe ser público (montes de utilidad pública o gestionados por la Comunidad de Madrid, vías pecuarias y caminos vecinales). Si se quiere obtener algún material en terrenos privados, hay que contar con permiso del propietario».

Siguiendo con la misma explicación: «Es muy importante recordar que el suelo donde se obtienen estos materiales no puede removerse, ya que en los primeros centímetros se encuentra la parte ‘viva’ del mismo, que es la más sensible a las alteraciones. También es preciso tener en cuenta que hay diferentes especies que tradicionalmente se utilizan como adornos navideños, que están protegidos por la Comunidad de Madrid y no se pueden cortar o arrancar. Este es el caso del acebo, el tejo y los musgos, cuya recogida sin autorización es motivo de denuncia y sanción de hasta 2.000 euros por parte de los agentes forestales».