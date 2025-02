Adiós para siempre al spam telefónico: la OCU revela técnica definitiva

La OCU revela una técnica definitiva para eliminar permanentemente el spam telefónico, un problema que afecta a numerosos usuarios. Esta nueva solución promete acabar con una forma de publicidad invasiva que hasta ahora ha sido difícil de controlar, ofreciendo una alternativa eficaz para los consumidores.

Los expertos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) han desarrollado un método que podría transformar la manera en que manejamos las llamadas publicitarias no deseadas. Esta técnica se presenta como una solución efectiva para quienes sufren constantemente la interrupción de llamadas comerciales no solicitadas.

La implementación de esta nueva estrategia podría significar el fin de una de las mayores molestias para los usuarios de telefonía, proporcionando una herramienta práctica para recuperar la tranquilidad y el control sobre las llamadas que recibimos.

Los expertos de la OCU nos han revelado una técnica que puede acabar siendo lo que marque un antes y un después. Una opción que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta y tienen mucho que ofrecernos. Es hora de ver un poco más allá.

El Spam telefónico se ha convertido en un problema que tiene fácil solución, sobre todo, si tenemos en cuenta lo que nos está esperando en unas jornadas en las que todo puede acabar siendo posible. Es tiempo de cambios, pero sobre todo de ver algunas peculiaridades que hasta el momento no teníamos en mente.

Este tipo de llamadas con finalidades comerciales pueden acabar en nada, de la mano de una novedad destacada que puede ser la que nos afecte de lleno. Un pequeño gesto nos salvará de estos inconvenientes que pueden acabar convirtiéndose en un problema de fuerza mayor que hasta la fecha no sabíamos que podía tener su final.

La OCU tiene muy claro cómo podemos eliminar las llamadas Spam que acaban dándonos una serie de elementos que no son nada buenos. En esencia estaremos ante el fin de una era que no nos aporta más que molestias.

Se acabó el Spam telefónico, por fin parece que ha llegado a su final y lo ha hecho con la mirada puesta a una serie de cambios que nos golpearán de lleno y pueden ser especialmente complicados. Es mejor estar al día de las novedades de la normativa y de todo lo que podemos hacer para eliminar cualquier elemento de este tipo.

Tal y como nos indican estos expertos: «El spam telefónico, además de molesto, es un canal ideal para que los consumidores contratemos servicios con engaños o información defectuosa. Muchas de las llamadas y SMS comerciales se realizan incumpliendo la ley, sabiendo la impunidad de la que gozan para identificar la empresa que nos contacta. El problema se agrava cuando suplantan la identidad de una entidad de confianza con el objetivo de hacerse con nuestros datos para realizar una estafa. Ante el fracaso de las medidas para acabar con este problema, una nueva norma pretende ponerle fin, con medidas para bloquear llamadas o limitarlas a determinados números. A juicio de OCU, esta nueva norma todavía es insuficiente, hará falta tomar medidas más drásticas, pero, al menos, sí incide en algunas de las estrategias que la ciberdelincuencia utiliza para saltarse la ley».

Siguiendo con la misma explicación: «En OCU valoramos positivamente esta norma en cuanto a la dificultad que plantea a la ciberdelincuencia de actuar impunemente, pero no acabará con ella. Es más, podrá tener alguna consecuencia incluso más perjudicial para los consumidores. Debido a que se van a bloquear las llamadas que no estén asignadas a un cliente, es posible que las empresas delincuentes manipulen el identificador con numeraciones reales de clientes que ya existen: en caso de fraude, el titular de esa numeración sería el primer señalado como culpable. Además, aunque utilicen numeraciones legítimas, se sigue protegiendo a la empresa titular de la numeración en el anonimato, como si de una persona física se tratara. Por ello, cuando un consumidor sufre llamadas que considera no autorizadas, difícilmente puede iniciar una reclamación o una denuncia, ya que le es imposible identificar a la empresa responsable de esa llamada. La entrada en vigor de la nueva norma, en lo que respecta a los aspectos más críticos, podría demorarse hasta 12 meses desde su publicación en el BOE. En OCU lamentamos que no se haga efectiva de forma inmediata, en particular en sectores especialmente conflictivos como es el energético. La prohibición de la contratación puerta a puerta en 2023 puso fin a uno de los graves problemas que sufrió el sector y ahora ese problema se ha trasladado a las llamadas comerciales. Las 122 reclamaciones recibidas en la Asesoría de OCU contra Consultoría Barriano (empresa vinculada al grupo Factor Energía) por las llamadas no deseadas para contratar una tarifa eléctrica mediante prácticas irregulares nos sirve de ejemplo para demostrar que en el sector eléctrico y gas es necesario que se prohíban las contrataciones por teléfono si no ha habido un interés previo por parte del consumidor».