Adiós a Netflix en estas SmartTV: ya no podrás ver series y pelis en ellas

No podrás ver series y pelis de Netflix en estas SmartTV, tendrás que cambiarte o buscar otra alternativa. Netflix se ha convertido en uno de los elementos básicos de todas las casas, todos queremos tener el control de lo que vemos a través de una plataforma con los contenidos de moda. Pero, cuidado, no todas las televisiones admiten esta plataforma en streaming. Dependiendo del tipo de SmartTV que tengas, quizás ha llegado el momento de dejar de ver Netflix en ella o de buscar una alternativa.

Ya no podrás ver series y pelis de Netflix en estas SmartTV

Las SmartTV van de la mano con las plataformas de streaming. El hecho de que puedan conectarse a internet, cambió para siempre la forma de ver la televisión. No solo por el hecho de que pueda acceder a contenidos que van más allá de la propia televisión, sino también por el hecho de poder apostar por una programación propia.

Dependiendo de nuestra SmartTV hay que estar al día de las nuevas condiciones de la plataforma de Streaming. Tal y como afirma en “Netflix Help Center al avisar que << Los planes y los precios pueden cambiar a medida que agregamos películas y series, introducimos funciones y nos adaptamos a los cambios del mercado >> “.

Cada cambio puede afectar de lleno a lo que acabará siendo la visualización de nuestras series y películas. Hay que estar siempre al día y ofrecer una herramienta para ver perfectamente esta plataforma. Los dispositivos de más de 10 años no permiten una correcta actualización de Netflix, por lo que pueden dar problemas para poder ver las series y películas nuevas.

Las principales marcas de televisores están atentas a cada cambio que se produce, pero también los usuarios. Ante cualquier duda, es mejor contactar directamente con Netflix. hay algunos comunicados que piden descargarse aplicaciones o compartir datos que pueden ser falsos.

Solo Neftlix sabe qué puede estar mal en el televisor o por qué no nos deja ver determinadas series o contenidos con normalidad. Quizás nuestra cuenta no esté activada o no estemos al día de la actualización de contenidos, por lo que será mejor que nos pongamos en situación.

Quizás te quedes sin Netflix de forma temporal o permanente de acuerdo con la normativa, pero también con el tipo de SmartTV que tengas en casa.