Adiós a la ducha tradicional: el nuevo sistema más práctico con el que se puede ahorrar un dineral

¿Te imaginas que, en lugar de una ducha tradicional, tienes en el baño una «lavadora humana» capaz de limpiar y secar el cuerpo en tiempo récord? Puede parecer propio de una película de ciencia ficción, pero lo cierto es que la empresa japonesa Science Co, con sede en Osaka, ha presentado este sistema automatizado que promete revolucionar la forma en la que entendemos la higiene personal. Además, por increíble que parezca, no se trata de una idea nueva, sino que nació en la segunda mitad del siglo XX, concretamente durante la Expo de Osaka de 1970. En aquel entonces, se presentó un prototipo muy similar, pero las limitaciones tecnológicas de la época impidieron su desarrollo a nivel comercial. Hoy en día, gracias a los avances en sensores biométricos y a la inteligencia artificial, ha sido posible materializar el concepto de «lavadora humana».

Dicho así, puede parecer un sistema incómodo que sólo presta atención a la higiene personal, pero nada más lejos de la realidad. En el proceso de desarrollo, Science Co ha tenido muy en cuenta el bienestar de los usuarios. El dispositivo tiene la forma de una cabina cerrada en la que el usuario entra y permanece sentado mientras el sistema se encarga de la limpieza. Una vez en funcionamiento, el interior se llena de agua y activa un sistema basado en microburbujas, las cuales eliminan impurezas sin necesidad de frotar. Asimismo, la «lavadora humana» cuenta con sensores biométricos que monitorizan en tiempo real variables como la frecuencia cardíaca y adaptan automátizamente la presión de los chorros, la temperatura del agua, el sonido ambiental y la iluminación interior a los mismos.

La ‘lavadora humana’ como sustituta de la ducha tradicional

@dimash.nrzh Japan just made a human washing machine that cleans and dries you in 15 minutes. It might change how people bathe forever. Would you ever try it? ♬ BAD BUNNY MONACO SLOWED – allaboutmusic

El dispositivo, presentado bajo el nombre provisional de Human Washing Machine, no se plantea como una simple mejora de la ducha tradicional, sino como un salto cualitativo que integra IA, microburbujas, sensores biométricos y elementos de bienestar sensorial en una cápsula. En su interior, los usuarios pueden recostarse cómodamente en una plataforma ergonómica mientras los sistemas integrados realizan un escaneo corporal completo. Así, a través de una serie de sensores de humedad, temperatura y posición, la «lavadora humana» ajusta los parámetros de lavado. El proceso estándar dura unos 15 minutos y se divide en varias etapas:

Primero se genera una nube de microburbujas ultrafinas que cubren todo el cuerpo. A continuación, un aclarado templado retira impurezas y restos de jabón. Finalmente, el sistema de secado con aire caliente de baja intensidad deja la piel completamente seca.

Si bien es cierto que, a priori, la idea puede parecer extravagante, la compañía japonesa asegura que la experiencia está pensada para todo el mundo. El núcleo tecnológico de la Human Washing Machine se basa en las ultrafine bubbles, una técnica de origen japonés que genera burbujas microscópicas capaces de penetrar suavemente en los poros y eliminar partículas de suciedad con gran eficacia.

«El sensor colocado en la espalda mide en tiempo real los datos biométricos del usuario, como la frecuencia cardíaca, y, en base a esta información, optimiza el entorno de baño para ofrecer un espacio donde pueda relajarse y revitalizarse. Se proyectan imágenes adaptadas al estado físico y mental del usuario, y se controla la intensidad del flujo de agua observando su reacción, creando así una experiencia de baño más confortable», señala la compañía.

Esta innovación se aplica al cuidado personal con el objetivo de limpiar sin fricción, reducir la irritación y optimizar el uso de agua. Además, el sistema monitoriza en tiempo real el nivel de hidratación de la piel y ajusta automáticamente la densidad de las burbujas para evitar tanto la sequedad como el uso excesivo de producto.

Por el momento, se sabe que cada unidad de la Human Washing Machine tiene un precio de 60 millones de yenes, aproximadamente 330.000 € al cambio. La producción será muy limitada, con unas 50 unidades previstas, y su mercado objetivo son principalmente hoteles y spas de lujo.

En definitiva, las duchas y baños del futuro prometen revolucionar por completo la experiencia de higiene diaria. No sólo limpiarán el cuerpo, sino que cuidarán la mente y ofrecerán una experiencia totalmente personalizada, combinando tecnología, confort y sostenibilidad.

Se convertirán en entornos inteligentes que combinan sensores, tecnología y bienestar. Imagina que tu ducha pueda ajustar la temperatura, la presión del agua o la intensidad del masaje según cómo esté la piel, la tensión muscular o incluso el estado de ánimo, todo de manera automática. Estos baños inteligentes también integrarán elementos multisensoriales: música relajante, aromas suaves, iluminación adaptable e incluso proyecciones visuales que respondan al estado físico y emocional. El diseño de estas cabinas será ergonómico y compacto, inspirado en cápsulas japonesas.