El ácido cítrico en la lavadora funciona mejor de lo que la mayoría de la gente piensa: cómo usarlo y por qué

Cuando lavamos la ropa, en ocasiones se queda un olor a cal y humedad que surge por no lavar correctamente la ropa. Un simple cambio en la forma de limpiar tu lavadora puede devolver a tus lavados la frescura del primer día. Y es que usar el ácido cítrico en la lavadora funciona mejor de lo que la mayoría de la gente piensa.

Un elemento que mucha gente pasa por alto, pero que aporta muchísimos beneficios a la hora de limpiar en profundidad este electrodoméstico. Un truco, además, muy simple de aplicar en el proceso de limpieza y que otorgará múltiples beneficios.

¿Por qué usar ácido cítrico para limpiar la lavadora?

Este compuesto es eficaz para eliminar depósitos minerales que se forman principalmente en el agua que se atasca en los conductos y las rendijas de tu lavadora. Por eso mismo, también se utiliza desde hace años para lavar cafeteras y baños. Sin embargo, cabe destacar que este no es un producto mágico, y que debe usarse de forma prolongada para observar sus efectos.

Si nos ceñimos únicamente a usarlo durante unos pocos lavados, los efectos positivos apenas serán notorios. Sin embargo, debemos adoptarlo como un hábito prolongado donde, a base de usarlo en nuestros lavados, veremos progresivamente cómo esa suciedad acumulada desaparece gracias a las propiedades químicas del ácido cítrico.

Cómo usar el ácido cítrico para limpiar la lavadora

Para hacer que el ácido cítrico haga su efecto, simplemente vierte entre 100 y 150 gramos de ácido cítrico en un tambor vacío y pon en marcha la lavadora a 60 °C. Una vez ya en funcionamiento, el electrodoméstico se encargará de hacer el resto por nosotros.

Una vez finalizado el ciclo de lavado, dejaremos la puerta y el dispensador de detergente abiertos. Aunque solo tarda unos segundos, la humedad tendrá la oportunidad de secarse más rápido y el olor no se quedará tanto tiempo en el interior. Junto a las propiedades del ácido y el aireo de los conductos, la lavadora podrá depurarse de ese olor a humedad y concentración que se genera por el agua acumulada tras los lavados.