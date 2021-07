Ya ha llegado el mes de julio y además estamos en fin de semana por lo que puedes aprovechar ahora para disfrutar de series de televisión que quizás no conoces y que no te las puedes perder en tus vacaciones. Conoce ahora, las 5 series de Netflix que no te puedes perder en el mes de julio.

Las 5 series de Netflix que no te puedes perder en el mes de julio

Ha llegado la temporada de verano, que trae consigo vacaciones, tiempo libre y no solo calor. Entonces, ¿cómo combatir el aburrimiento y las altas temperaturas? Pues una de las mejores ideas al respecto, será disfrutar de algunas de las series más recientes en Netflix.

¿Qué es mejor que la leve brisa del ventilador (o la constante frescura del aire acondicionado a pesar del gasto de luz) y una nueva serie de televisión en los meses de verano? Quizás solo un baño en el mar o en la piscina pueda superar eso, pero no te preocupes, el día se compone de 24 horas, tendrás tiempo para todo, incluso para echar un vistazo a las novedades en la famosa plataforma streaming entre los cuáles, destacan estos 5:

Generación 56K

Comedia italiana que fue estrenada en Netflix este pasado 1 de julio. En ella se narra la historia de Daniel, Matilda, Luca y Sandro adolescentes a finales de los 90, en la época del módem de 56k, de los que veremos además como son sus vidas 20 años después y cómo de alguna manera todos siguen relacionados.

Jóvenes Altezas

Otra serie de Netflix recién estrenada que no te puedes perder este mes de julio y que muchos ya han comparado con Élite. De nacionalidad Sueca, la serie se centra en el príncipe Wilhelm quien intenta adaptarse al prestigioso internado Hillerska, donde descubrirá que salir adelante y lograr lo que desea es mucho más difícil de lo que imaginó.

L.A.’s Finest: Policías de Los Ángeles

Se trata de la serie a partir de la saga cinematográfica Dos Policías Rebeldes que protagonizan Gabriel Union recuperando su personaje de la segunda película Syd Burnett y Jessica Alba como la detective Nancy McKenna. Una comedia policial con mucha acción que ha llegado ahora a Netflix a través de la plataforma Spectrum, cuenta únicamente con dos temporadas que podemos aprovechar para ver este verano.

Mortal (Segunda temporada)

Se acaba de lanzar también la segunda temporada de Mortal, serie francesa que «juega» con los elementos fantásticos y la magia para narrar la historia de dos jóvenes marginados.

Yo Nunca (Seguna temporada)

El 15 de julio llegará la segunda temporada de esta comedia producida por Mindy Kaling de modo que si todavía no viste la primera temporada todavía estás a tiempo antes de que se estrenen los nuevos episodios en los que seguiremos conociendo la desastrosa vida de la adolescente Devi (Maitreyi Ramakrishnan)que además en esta nueva entrega se verá envuelta en un triángulo amoroso al no saber elegir entre Ben Gross (Jaren Lewison) y en el otro Paxton Hall-Yoshida (Darren Barnet)