5 playas españolas, entre las mejores de Europa en 2022

Las playas del país no tienen nada que envidiar a las de otros lugares. Y lo demuestran rankings como el de European Best Destinations (EBD) que destaca cuáles son las playas españolas, entre las mejores de Europa en 2022. ¿Cuáles son?

En total han quedado 22 playas de las 284 que se propusieron en un inicio , y las hay de países diferentes.

Las playas españolas, entre las mejores de Europa

Como primera no hay una española, es la de Porto Santo, en Madeira (Portugal) que ostenta el título de la mejor playa de Europa en 2022. Mientras que la segunda es la de Bolonia (Tarifa, Cádiz), seguida en tercer lugar por la Praia do Porto do Seixal, en Madeira.

Es decir, que la segunda corresponde a una española. La conocida playa de Bolonia, de Tarifa, cuenta con una longitud de 3800 metros y una anchura media de 70 metros.

Además destaca porque es una playa virgen y presenta atunes. Aquí está la duna de Bolonia, monumento natural declarado en 2001 y de gran importancia ecológica.

Otras de que se destacan en el ranking son la cala Goloritze en Cerdeña, que ocupa el cuarto lugar, mientras que el quinto es cala Mitjana en Menorca. Hablamos en este caso de una pequeña bahía natural que se encuentra en el suroeste de la isla de Menorca, en el municipio de Ferrerías. Presenta también cala Mitjaneta, de pequeñas dimensiones que no siempre presenta arena pero que es bella de visitar por gran encanto.

Completan la lista de las mejores playas de Europa, según European Best Destinations (EBD), Monolia en la isla griega de Lichadonisia, baia delle Zagare en Puglia, la isla griega de Elafonisi, Santa Giulila en Córcega y la playa polaca de Hel.

En este mismo ranking hay también otras playas españolas que merecen ser nombradas. Son cala Sa Boadella (Lloret de Mar, Cataluña), una playa nudista de la Costa de arena gruesa, de unos 250 metros de largo y un 10% de pendiente.

También está Cala Bona (Blanes, Cataluña) , una de las playas menos concurridas de la población al estar más retirada pero realmente bella. Mientras que también se destaca a la playa de Laga (Urdaibai, País Vasco), que está bajo el peñón del Cabo de Ogoño (279 m). Tiene 574 m de longitud y 110 de anchura. Con un grano medio y de color dorado, y cuentan con un plan de preservación de las dunas de este lugar. ¿Con cuál te quedas?