Desea un feliz San Valentín 2019 usando estas frases para felicitar el 14 de febrero en el día de los enamorados, el más romántico del año.

¿Quieres desear un feliz San Valentín 2019 a las personas que más amas? Pues elige una de las frases para felicitar el 14 de febrero que te proponemos a continuación y disfruta del día de los enamorados en el que Cupido más trabajo tiene durante todo el año.

Recordemos que esta festividad tiene más de mil años, aunque en España ha comenzado a tener importancia en las últimas cinco o seis décadas. Aun así, hoy es una fecha muy popular, de ahí la importancia de desear un feliz San Valentín 2019 a las personas que más amamos.

Amar profundamente a alguien nos da fuerza. Sentirse amado profundamente por alguien nos da valor – Lao Tzu

Amar es arriesgarse a que no le quieran. Esperar es arriesgarse a sentir dolor. Intentar es arriesgarse a fracasar. Pero hay que arriesgarse. Porque lo más peligroso en esta vida es no arriesgar nada – Leo Buscaglia

En los sueños y en el amor no cabe lo imposible – Janos Arnay

El amor es como la guerra. Fácil empezar, pero muy difícil parar – L. Mencken

El amor es una condición en la que la felicidad de otra persona es esencial para tu propia felicidad – Robert A. Heinlein

Si no me ama vos, nunca seré amado. Si no le amo a vos, nunca amaré – Samuel Beckett

Es posible dar sin amar. Pero es imposible amar sin dar – Richard Braunstien

Es el amor, no la razón, que es más fuerte que la muerte – Thomas Mann

Si engañas a alguien, pierdes una de los tesoros más grandes de la vida. Pierdes la capacidad para confiar. Porque sin confianza, el amor es imposible – Osho

El amor es el triunfo de la imaginación sobre la inteligencia – Henry Louis Mencken

En el amor verdadero, la distancia más pequeña es demasiado grande, y sobre la distancia más larga se pueden construir puentes – Hans Nouwens

El tiempo es demasiado lento para los que esperan, demasiado rápido para los que temen, demasiado largo para los que lamentan, demasiado corto para los que celebran. Pero para los que aman, el tiempo es la eternidad – Henry Van Dyke

Una campana no es campana hasta que suene. Una canción no es canción hasta que se cante. Un amor no es amor hasta que se regale – Oscar Hammerstein II

Deséale a las personas que más amas un San Valentín maravilloso con estas preciosas frases para felicitar el 14 de febrero.