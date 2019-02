¿Cuál es el pájaro más pequeño?

El pájaro más pequeño del mundo es una especie de colibrí del tamaño de un insecto

El pájaro más pequeño del mundo es el pájaro mosca, también llamado zunzuncito. Su nombre científico es Mellisuga helenae y es el colibrí más pequeño que existe de las especies que conocemos hoy en día.

Este es un pájaro no solamente de un tamaño muy pequeño, de unos 2 gramos de masa, sino que es muy particular. Vive en Cuba, en nidos que no sobrepasan los 3 centímetros de diámetro, puede volar a 50 km por hora y es la única ave que puede volar hacia atrás.

El colibrí zunzuncito, el pájaro más pequeño que existe

El zunzuncito es un colibrí muy pequeño que bate sus alas a una frecuencia muy veloz, que puede ir desde 12 hasta 90 batidas por segundo. Pero es tan pequeño que más que un pájaro, parece un insecto.

Al mover sus alas tan rápidamente, el metabolismo de estas aves es el más alto entre los animales homeotermos y una de las más altas de todo el mundo animal. También es alta su frecuencia cardíaca; se han tenido noticias de este tipo de pájaros con frecuencias cardíacas de hasta 1260 latidos por minuto.

Pero en la noche, cuando no vuelan y no se alimentan, entran en una especie de letargo. Se reduce su temperatura corporal, sus latidos cardíacos y su actividad renal, reduciendo de forma significativa su gasto metabólico.

Los zunzuncitos o pájaros mosca comen mucho. De hecho, son los animales que más comen en relación a su tamaño. Esto es así porque requieren de mucha energía dadas sus necesidades metabólicas y también necesitan de grandes cantidades de oxígeno.

Esta especie de pájaro, el más pequeño de entre los colibríes, se alimenta de néctar, que contiene glúcidos. Pero las cantidades que contienen las flores son muy pequeñas y por ello vuelan de flor en flor unas cinco horas al día llegando a alimentarse de 15.000 flores distintas.

En cada jornada, los pájaros mosca obtienen una cantidad de néctar equivalente al total de su masa corporal, pero al ser un alimento tan diluido, deben ingerir una masa de néctar que representa entre 5 y 15 veces más que su propio peso.

Pero el pájaro más pequeño que existe no solamente se alimenta de néctar. En algunas ocasiones también come algún insecto para satisfacer sus necesidades de sales y proteínas. Para un pájaro tan pequeño, procurar tanta cantidad de alimento parece una tarea agotadora, pero el zunzuncito la realiza día a día y además, demostrando una gran energía.