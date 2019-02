Efemérides del 1 de febrero de 2019: ¿Qué pasó el 1 de febrero?

Tal día como hoy 1 febrero de 1931 nace en Sverdlovsk (actual Rusia) Boris Yeltsin, que acabará siendo presidente de Rusia entre 1990 y 1999 y el primero en ser elegido democráticamente. En esa década, Yeltsin llevará a su país a una transición política y económica.

Años más tarde 1 febrero de 2003 el transbordador espacial Columbia se desintegra completamente a unos 60 km de altura al rentrar en la atmósfera terrestre sobre el cielo de Texas (EE.UU.). Los siete miembros de su tripulación mueren. La investigación posterior dictaminará que el 16 de enero, en el momento del despegue, el orbitador recibió un impacto provocado por el desprendimiento de un trozo de espuma de poliuretano, aislante del tanque externo. ¿Quieres saber más? Descubre qué pasó el 1 de febrero.

¿Qué pasó el 1 de febrero?

En España

1900: En la taberna modernista Els Quatre Gats (de Barcelona), el pintor Pablo Picasso realiza su primera muestra individual de dibujos.

1901: Pablo Picasso y F. Soler fundan la revista Arte Joven, de la que se publicarán 5 números.

1907: En Bilbao se estrena la obra El intruso, de Vicente Blasco Ibáñez. La obra constituyó una gran manifestación anticlerical.

1912: Se funda la Escuela Naval Militar.

1913: Se inaugura el reconstruido Teatro de la Zarzuela, que se había incendiado tres años antes.

1923: Regresan a España, tras 18 meses de negociaciones, los presos españoles en poder de Abd el-Krim. Desde el Vaticano, el papa Pío XI recomienda plegarias públicas para evitar una nueva guerra.

1925: En el teatro Talía de Barcelona se celebra un campeonato de 36 horas de baile.

1930: Se instaura la «dictablanda» (juego de palabras con «dictadura»), tras el nombramiento en Madrid del general Dámaso Berenguer como jefe del Consejo de Ministros, con el encargo del rey de preparar la vuelta al régimen constitucional anterior a 1923.

1935: En el teatro María Guerrero deMadrid se estrena el poema El sol de Ayacucho de Francisco Villaespesa.

1938: En Salamanca finalizan las proclamas radiofónicas del general Gonzalo Queipo de Llano.

1941: Se constituye la Renfe (Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles).

1946: El gobierno español autoriza la recuperación de la nacionalidad a los ciudadanos que la hubieran perdido por militar en los ejércitos beligerantes.

1952: Se estrena la película La niña de la venta, dirigida por Ramón Torrado y protagonizada por Lola Flores y Manolo Caracol.

1954: La organización Falange Española Tradicionalista y de las JONS (Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista) constituye la Junta Nacional de la Vieja Guardia.

1957: El alcalde de Sabadell (Cataluña), J. M. Marcet, presenta un informe al dictador Franco sobre la discriminación económica de la que es objeto Cataluña.

1973: Se celebra un «consejo de guerra» contra seis estudiantes acusados de incendiar el consulado francés; cinco son condenados a 30 años de prisión y el sexto es absuelto.

1982: Las provincias de Oviedo y Santander se convierten en las Comunidades Autónomas uniprovinciales de Asturias y Cantabria, respectivamente.

1992: Hacienda acuerda retener el 25 % de los premios en metálico entregados en los concursos de televisión que excedan de 100 000 pesetas.

2000: Entra en vigor la nueva Ley de Extranjería.

2005: En Leganés la policía detiene a cuatro marroquíes, miembros de una misma familia, por su presunta relación con los Atentados del 11 de marzo de 2004.

2006: En las afueras de la ciudad de Bilbao, la banda terrorista ETA hace estallar una bomba en un edificio de Correos, sin causar daños de importancia.

2006: En la madrileña localidad de Fuenlabrada, un equipo de investigadores descubre un importante yacimiento arqueológico datado provisionalmente entre el siglo III y el VI, en el que se han localizado al menos 200 tumbas visigodas, una gran villa romana y dos necrópolis.

2006: El buque cisterna Ece se hunde en las aguas del Canal de la Mancha con unas 10 000 toneladas de ácido.

2009: En España, un tornado en Málaga causa importantes daños materiales.

En el mundo

1900: El doctor Robert Koch reitera su teoría de que la malaria es transmitida por los mosquitos.

1900: En el protectorado francés de Argelia, se inaugura la línea férrea de Aïn Séfra a Djennienbou.

1905: En Rusia, el zar Nicolás II recibe a los representantes de los obreros de San Petersburgo.

1908: En Terreiro do Paco (Lisboa) mueren en un atentado el rey Carlos I y su hijo, el príncipe heredero, Luis Felipe.

1918: La Unión Soviética adopta el calendario gregoriano.

1924: Gran Bretaña reconoce a la Unión Soviética (creada siete años antes).

1926: En Alemania concluye la ocupación de Colonia.

1939: En Checoslovaquia, un decreto prevé la expulsión de todos los judíos extranjeros en un plazo de seis meses.

1940: Los artistas belgas René Magritte y Raoul Ubac lanzan la revista La Invención Colectiva.

1940: En Belgrado se celebra la conferencia de los Estados balcánicos sobre la paz.

1942: En el campo de concentración de Buchenwald, se llevan a cabo los primeros experimentos con seres humanos sobre el tifus exantemático.

1944: En la Unión Soviética se modifica la primera Constitución de 1918.

1946: Hungría proclama la república; Zoltán Tildy es nombrado presidente.

1946: El noruego Trygve Lie, elegido primer secretario general de la ONU.

1952: En Nueva York, la Asamblea General de las Naciones Unidas condena a la Unión Soviética por violar el tratado ruso-chino de amistad, firmado en 1945.

1956: En Europa se vive una gran ola de frío que afecta a todo el continente.

1958: En El Cairo, Egipto y Siria se unen, formando la República Árabe Unida, posteriormente disuelta.

1960: Los ministros de la CEE (Comunidad Económica Europea) estudian la admisión de Grecia.

1964: El grupo británico The Beatles ocupa el primer lugar de la lista de éxitos en Estados Unidos con su canción I want to hold your hand.

1965: El atleta australiano Ron Clarke logra batir el récord mundial de los 5000 metros con un tiempo de 13 minutos y 33,6 segundos.

1968: En Ciudad del Cabo (Sudáfrica), el profesor Christiaan Barnard realiza satisfactoriamente su segundo trasplante de corazón.

1973: Las compañías aéreas estadounidenses anulan los pedidos del avión francobritánico Concorde.

1981: Francia suministra a Irak 60 aviones del tipo Mirage.

1990: El gobierno de Alemania Occidental adopta la resolución de efectuar negociaciones con Alemania Oriental para el establecimiento de una unión monetaria.

1993: En la Comunidad de Valencia se constituye la Policía Autónoma.

1996: En Estados Unidos, el Congreso aprueba la Communications Decency Act (Ley de Decencia en las Telecomunicaciones).

1998: En Sri Lanka, el ejército asesina a más de 3000 rebeldes tamiles durante una batalla en el norte del país.

1998: En el Reino Unido se constituye como delito la tenencia de armas de fuego cortas.

1998: En Estados Unidos, Lillian E. Fishburne se convierte en la primera mujer afroestadounidense en ser nombrada comodora.

2002: En Pakistán, el terrorista musulmán Jálid Sheij Mojámed decapita a Daniel Pearl (periodista estadounidense y director de la Oficina para el Sur de Asia del diario Wall Street Journal), quien había sido secuestrado el 23 de enero de 2002.

2003: El transbordador espacial Columbia estalla al volver a la Tierra. Mueren sus siete tripulantes.

2003: En Francia entra en vigor el Tratado de Niza.

2003: En Zimbabue mueren 40 personas en un choque de trenes.

2004: Un equipo de científicos rusos y estadounidenses dan a conocer la obtención de dos nuevos elementos químicos, el nihonio (Nh, n.º atómico 113), y el moscovio (Mc, n.º atómico 115).

2004: En Arabia Saudita una estampida durante la peregrinación musulmana anual a la sagrada ciudad de La Meca produce 251 muertos y 244 heridos.

2004: En Houston (Estados Unidos), en el marco del Super Bowl XXXVIII, el cantante Justin Timberlake involuntariamente le rompe una sección de la ropa a la cantante Janet Jackson, y uno de los pechos de ella resulta expuesto. Esto genera que los medios de comunicación estadounidenses se adhieran con mayor rigidez a las pautas de censura de la Comisión Federal de Comunicaciones.

2005: Se descubre el gen que desencadena en el cerebro el inicio de la pubertad.

2005: Se descubre la proteína que provoca la resistencia a la insulina y, como consecuencia, el desencadenamiento de la diabetes mellitus tipo II.

2005: Se identifica, por primera vez, un mecanismo molecular en el hígado que se activa con las grasas saturadas de los alimentos, elevando la producción de LDL (el colesterol perjudicial) en la sangre.

2005: La Asamblea Nacional Francesa aprueba el proyecto de ley de reforma constitucional para salvar las incompatibilidades con la Constitución Europea.

2005: en Dubái se inicia la construcción del edificio Burj Dubái.

2013: En Londres se inaugura The Shard, el edificio más alto de la Unión Europea.

¿Quién nació el 1 de febrero?

En España

1916: Alonso Zamora Vicente, filólogo, dialectólogo, lexicógrafo y escritor.

1917: José Luis Sampedro, humanista, economista y escritor.

1918: Montserrat Abelló, poetisa y traductora.

1921: Nando Gonzáles, futbolista.

1930: Jorge Lindell Díaz, pintor.

1946: José Pesarrodona, ciclista.

1947: Francesc Bellmunt, cineasta.

1947: Fernando G. Delgado, periodista y escritor.

1949: Xuan Xosé Sánchez Vicente, político y escritor.

1960: Mariano Peña, actor.

1962: Manuel Amorós, futbolista francés de ascendencia española.

1968: Javier Sánchez Vicario, tenista.

1972: Isabel Fernández, yudoca.

1974: Roberto Heras, ciclista.

1974: David Meca, nadador.

En el mundo

1915: Alicia Rhett, actriz y pintora estadounidense.

1918: Muriel Spark, escritora escocesa.

1921: Peter Sallis, actor británico.

1923: Ben Weider, escritor y empresario canadiense.

1928: Stuart Whitman, actor estadounidense.

1931: Borís Yeltsin, político y presidente ruso.

1937: Don Everly, músico estadounidense de la banda The Everly Brothers.

1942: Terry Jones, actor, cineasta y guionista británico.

1944: Beba Granados, actriz y vedette argentina.

1944: Nicky Jones, cantante argentino.

1946: Carol Neblett, soprano estadounidense.

1948: Rick James, músico estadounidense de funk y soul.

1961: José Luis Cuciuffo, futbolista argentino.

1964: Linus Roache, actor británico.

1965: Sherilyn Fenn, actriz estadounidense.

1965: Brandon Lee, actor estadounidense.

1966: Rob Lee, futbolista británico.

1968: Lisa Marie Presley, cantante y actriz estadounidense.

1969: Brian Krause, actor estadounidense.

1969: Patrick Wilson, músico estadounidense, de las bandas Weezer y The Special Goodness.

1971: Michael C. Hall, actor estadounidense.

1972: Tego Calderón, cantante puertorriqueño.

1975: Big Boi, rapero estadounidense, de la banda Outkast.

1978: K’naan, cantante somalí.

1979: Rachelle Lefevre, actriz canadiense.

1980: Paulo da Silva, futbolista paraguayo.

1983: Andrew VanWyngarden, guitarrista y cantautor estadounidense, de la banda MGMT.

1986: Lauren Conrad, diseñadora de modas, presentadora de televisión y escritora estadounidense.

1987: Heather Morris actriz, cantante y bailarina estadounidense.

1994: Harry Styles, cantautor británico de la banda One Direction.

2000: Paris Smith, actriz y cantante estadounidense.

Horóscopo: ¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 1 de febrero?

Acuario

¿Quién murió un 1 de febrero?

En España

1962: Moisés de Huerta, escultor.

1995: Joaquín de Entrambasaguas, filólogo.

1995: Jaume Perich, dibujante y humorista.

2000: Pablo Calvo, actor infantil.

2001: Rafael Lapesa, lingüista y académico.

2004: Álvaro d’Ors, abogado.

2005: Joaquín Aguirre Bellver, escritor y periodista.

2011: Guillermo Verdejo Vivas, político.

2012: Fabián Estapé, economista.

2014: Luis Aragonés, jugador y entrenador de fútbol.

En el mundo

1966: Buster Keaton, actor y cineasta cómico estadounidense.

1976: Werner Heisenberg, físico alemán, premio nobel de Física en 1932

1988: Heather O’Rourke, actriz estadounidense, protagonista de Poltergeist.

1989: Elaine de Kooning, pintora estadounidense.

1995: Richey James Edwards, letrista y guitarrista, de la banda Manic Street Preachers.

1997: Herb Caen, periodista estadounidense.

2002: Hildegard Knef, actriz, cantante y escritora alemana

2005: Edward David Freis, médico estadounidense.

2009: Lukas Foss, compositor y director de orquesta alemán.

2010: David Brown, productor de cine estadounidense.

2012: Don Cornelius, conductor de televisión y productor estadounidense.

2012: Sara González, cantante cubana.

2013: Ed Koch, político estadounidense, alcalde de Nueva York entre 1978 y 1989.

2014: Maximilian Schell, actor y director austriaco.

¿Qué se celebra el 1 de febrero?

Día mundial del color rojo.

Imbolc; Festividad del calendario celta.