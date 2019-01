Efemérides del 31 de enero de 2019: ¿Qué pasó el 31 de enero?

Tal día como hoy, 31 enero de 1606 es ejecutado en Inglaterra, Guy Fawkes, acusado de conspirar contra el parlamento y el rey Jaime I de Inglaterra, en lo que se conoce como El complot de la pólvora (“The Gunpowder Plot”) cuando intenta volar Parlamento para asesinar al rey, por su política de represión hacia los católicos romanos.

Años más tarde 31 enero de 1955, la NASA lanza a las 10:48 P.M. hora local, desde Cabo Cañaveral, en Florida (EE.UU.), el “Explorer 1”, siendo el primer satélite artificial estadounidense en salir al espacio. El mismo día de 1966 será la URSS la que lance la sonda espacial “Lunik 9”, primera en posarse suavemente sobre la superficie de la Luna . ¿Quieres saber más? Descubre qué pasó el 31 de enero.

¿Qué pasó el 31 de enero?

En España

1884: En Madrid, el rey Alfonso XII inaugura el edificio de la calle Prado n.º 21 como sede del Ateneo de Madrid.

1922: En el aeródromo de Getafe, el autogiro de Juan de la Cierva, en su primer vuelo, consigue elevarse 25 metros del suelo durante tres minutos.

1922: La policía española se dota de gases asfixiantes, perros, silbatos y cachiporras metálicas de fácil manejo.

1922: El rey Alfonso XIII impone la «Cruz de Alfonso XII» al tenor barcelonés Hipólito Lázaro.

1924: Una real orden prohíbe la venta libre de encendedores y accesorios, así como su circulación y tenencia.

1938: En Burgos ―traicionando la Constitución española― se constituye oficialmente el primer Gobierno español presidido por el general Francisco Franco, que sustituye a la Junta Técnica del Estado.

1976: En España empiezan a circular monedas con la efigie del rey Juan Carlos.

1978: Se introducen 1133 enmiendas al anteproyecto de Constitución y el PSOE mantiene su oposición a la monarquía.

1984: Es izada por primera vez la bandera de la Comunidad de Madrid.

1990: Manuel Fraga Iribarne es elegido presidente de la Junta de Galicia por el Pleno del Parlamento gallego.

1994: Un incendio destruye el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, construido en 1847.

2015: En Madrid se celebra una marcha por el cambio político a la que acuden más de 300.000 personas, entre ellos, muchos militantes del partido político Podemos.

En el mundo

1606: En Londres, Guy Fawkes es ejecutado por conspirar contra el rey Jaime I en lo que se conoció como el Complot de la Pólvora (the Gunpowder Plot).

1901: En Moscú se estrena la obra Tres hermanas, de Antón Chéjov.

1917: Los científicos alemanes Otto Hahn y Lise Meitner descubren el protactinio, elemento radiactivo.

1918: En París (Francia), Alemania arroja 14.000 bombas sobre la población civil.

1929: El Gobierno soviético exilia a León Trotsky.

1930: La multinacional estadounidense 3M lanza al mercado el scotch-tape (cinta adhesiva).

1936: William Faulkner escribe la última página del manuscrito de ¡Absalom, Absalom!.

1943: En Hamburgo (Alemania), los aliados realizan un ataque aéreo contra la población civil, con el nuevo radar Radar H2S.

1949: El papa Pío XII anuncia el descubrimiento de la tumba de san Pedro bajo la cúpula vaticana.

1950: El presidente de Estados Unidos, Harry S. Truman, ordena la producción en su país de la bomba de hidrógeno.

1958: desde cabo Cañaveral (Estados Unidos), a las 22:48 (hora local) la NASA pone en órbita el primer satélite estadounidense, el Explorer 1. (El primer satélite artificial de la Historia fue el soviético Sputnik 1 lanzado el 4 de octubre de 1957).

1958: James Van Allen descubre los cinturones de radiación que llevan su nombre.

1961: Estados Unidos lanza al espacio una cápsula Mercury, con un chimpancé llamado Ham a bordo.1​

1962: Por orden de Estados Unidos, Cuba es expulsada de la OEA (Organización de Estados Americanos).2​

1966: Lanzamiento de la sonda lunar soviética Luna 9, destinada a realizar un alunizaje suave.

1968: En la Guerra de Vietnam, el ejército de Estados Unidos y el ejército títere de Vietnam del Sur retoman la ciudad de Hue.

1971: Desde cabo Kennedy, Estados Unidos lanza al espacio el Apolo XIV, en una tercera experiencia de alunizaje.

1971: Se reanudan las comunicaciones telefónicas entre Berlín Este y Berlín Oeste, interrumpidas durante 19 años.

1975: Se producen violentos combates en Asmara, capital de Eritrea.

1976: En Argentina, la Dictadura de Videla prohíbe las canciones de Joan Manuel Serrat y The Beatles, entre otros.

1977: en París se inaugura el Centro Pompidou.

1986: Juan Pablo II inicia su viaje a la India, donde visita catorce ciudades.

1990: En Moscú (Rusia) se abre la primera sucursal de la empresa estadounidense de hamburguesas McDonald’s.

1992: Los líderes de los 15 países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU inauguran en Nueva York la primera reunión “cumbre” de su historia para potenciar las funciones pacificadoras del organismo y abandonar la doctrina de no injerencia.

1997: En Argelia, la violencia integrista se cobra más de 200 vidas en el sagrado mes del Ramadán.

1999: Científicos de la Universidad de Alabama, en Birmingham (Estados Unidos) descubren en los restos de un chimpancé llamado Marylin, muerto en 1985, que el virus VIH-1, principal causante del sida, procede de ese animal.

2004: En el río Congo desaparecen 200 personas tras el hundimiento de una barcaza.

2004: En Escocia mueren 10 ancianos en un incendio declarado en un asilo.

2006: Alan Greenspan abandona la presidencia de la Reserva Federal estadounidense tras 18 años en el cargo.

2009: Raúl González Blanco iguala a Alfredo Di Stefano como máximo goleador de la historia del Real Madrid.

¿Quién nació el 31 de enero?

En España

1925: Manuel Jalón, inventor de la fregona.

1937: Luis del Olmo, periodista.

1939: Lilian de Celis, cantante.

1946: Juan José Millás, escritor.

1948: Joaquim Nadal, político.

1956: Artur Mas, economista y político.

1959: Pedro Sevilla, poeta y novelista.

1970: Frank, guitarrista, de la banda Mägo de Oz.

En el mundo

1919: Jackie Robinson, beisbolista estadounidense.

1921: John Agar, actor estadounidense.

1921: Carol Channing, actriz estadounidense.

1921: Mario Lanza, tenor estadounidense.

1923: Norman Mailer, escritor y periodista estadounidense (f. 2007).

1927: Jerry Haynes, actor estadounidense.

1927: Lorraine Warren, clarividente y medium profesional.

1929: Rudolf Ludwig Mößbauer, físico alemán, premio nobel de física en 1961.

1929: Jean Simmons, actriz británica.

1931: Ernie Banks, beisbolista estadounidense (f. 2015).

1933: Bernardo Provenzano, mafioso italiano.

1937: Philip Glass, compositor estadounidense.

1937: Suzanne Pleshette, actriz estadounidense

1942: Daniela Bianchi, actriz italiana.

1942: Derek Jarman, cineasta británico.

1949: Ken Wilber, escritor estadounidense.

1956: Johnny Rotten, cantante británico, de la banda Sex Pistols.

1959: Anthony LaPaglia, actor australiano.

1967: Fat Mike, músico estadounidense, de la banda NOFX.

1970: Minnie Driver, actriz británica.

1973: Portia de Rossi, actriz australiana.

1977: Kerry Washington, actriz estadounidense.

1981: Justin Timberlake, actor y cantante estadounidense, de la banda ’N Sync.

Horóscopo: ¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 31 de enero?

Acuario

¿Quién murió un 31 de enero?

En España

1856: Joaquín Manuel Fernández Cruzado, pintor.

1946: Luis Orgaz Yoldi, militar.

1955: Salvador González Anaya, escritor.

1965: José Sinués y Urbiola, economista y político.

1984: Antonio Calvache, torero, actor, fotógrafo y cineasta.

1984: Ricardo García López, K-Hito, humorista y periodista.

1997: Evaristo Acevedo, escritor y humorista.

2003: Ricardo Zamora de Grassa, portero , hijo de Ricardo Zamora.

2005: Azuzena Martín-Dorado Calvo, cantante.

2007: Trinidad Rugero, actriz.

2015: José Manuel Lara Bosch, empresario.

En el mundo

1954: Edwin Armstrong, ingeniero e inventor estadounidense.

1955: John Raleigh Mott, dirigente cristiano estadounidense, premio nobel de la paz en 1946.

1956: Alan Alexander Milne, escritor británico.

1966: Arthur Ernest Percival, militar británico.

1974: Samuel Goldwyn, productor estadounidense de cine .

1987: Yves Allégret, cineasta francés.

1995: George Abbott, productor estadounidense, cineasta y director de teatro.

1995: George Robert Stibitz, científico estadounidense.

2014: Christopher Jones, actor estadounidense.

2016: Terry Wogan, presentador irlandés.

¿Qué se celebra el 31 de enero?

Día de los Tercios.

Día Nacional de la Juventud en República Dominicana.