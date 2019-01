Efemérides del 27 de enero de 2019: ¿Qué pasó el 27 de enero?

Tal día como hoy, 27 enero de 1880 el inventor americano Thomas Alba Edison, patenta su lámpara incandescente, que luego acabaría siendo conocida como la bombilla. La comercialización del invento acabará estando marcada por disputas entre competidores por ver quién posee la propiedad de la patente.

Años más tarde, 27 enero de 1956 sale a la venta en Estados Unidos, el primer disco de Elvis Presley con dos canciones: “Heartbreak Hotel” y “I Was the One”. Aunque el lanzamiento no fue un éxito inmediato, el boca a boca y la presencia de Presley en la televisión, revoluciona a los jóvenes creando una “Elvis manía” que marcaría el final de la década de los 50. ¿Quieres saber más? Descubre qué pasó el 27 de enero.

¿Qué pasó el 27 de enero?

En España

1925: En Madrid se inaugura del Teatro Alcázar.

1951: En Madrid se inaugura el Museo Lázaro Galdiano.

1993: En Madrid mueren seis personas al caer sobre ellas la marquesina de un cine.

1993: Se encuentran los cuerpos de las adolescentes asesinadas en el Crimen de Alcácer.

1994: Se produce una huelga general contra el proyecto de reforma laboral emprendida por el gobierno.

2000: La obra de Francisco de Goya La condesa de Chinchón, ingresa en la colección del Museo del Prado.

2002: José María Aznar formaliza en el Congreso de su partido su decisión de no volver a ser candidato a la Presidencia del Gobierno.

2012: La compañía aérea Spanair cesa sus operaciones comerciales, poniendo fin a 26 años de historia.

En el mundo

1945: En Polonia, el Ejército Soviético libera el campo de concentración nazi de Auschwitz.

1948: En Estados Unidos sale a la venta el primer grabador de cinta magnética.

1956: En Estados Unidos se termina de grabar el primer disco de Elvis Presley

1960: El expresidente Juan Domingo Perón (en el exilio) abandona la República Dominicana y se traslada a España.

1960: En Bolivia queda abolida la pena de muerte.

1967: En Cabo Kennedy (Florida) mueren los astronautas estadounidenses Virgil I. Grissom, Edward White y Roger Chaffee, al incendiarse la cápsula de la nave espacial Apolo 1, la primera misión del programa Apolo.

1973: Estados Unidos y Vietnam del Norte firman un acuerdo de cese al fuego.

1982: En Honduras accede a la presidencia el civil Roberto Suazo Córdova tras una década de dictadura militar.

1982: En Estados Unidos, los periódicos New York Times y Washington Post denuncian la masacre de El Mozote perpetrada por el Gobierno de El Salvador entre el 10 y el 12 de diciembre de 1981. Sin embargo cinco días después, los republicanos en el Congreso (a pedido del presidente Ronald Reagan) aprueban un nuevo aumento en la ayuda estadounidense a Duarte.

1986: En Honduras José Azcona del Hoyo asume como presidente de la República.

1990: En Honduras Rafael Leonardo Callejas asume a la presidencia.

1994: En Honduras, el liberal Carlos Roberto Reina asume la presidencia.

1998: Carlos Roberto Flores asume la presidencia de Honduras.

1999: en Estados Unidos, el papa Juan Pablo II, condena el aborto y la pena de muerte durante su viaje a varias ciudades de ese país.

2001: El ex-dictador chileno Augusto Pinochet ingresado de urgencia tras sufrir un amago de infarto cerebral.

2010: Steve Jobs presenta en conferencia de prensa el iPad

2013: Un incendio en una discoteca en Santa María, Río Grande del Sur, Brasil deja un saldo de 241 fallecidos y 131 heridos.

2014: Juan Orlando Hernández asume la presidencia de Honduras.

¿Quién nació el 27 de enero?

En España

1920: Juan de Arespacochaga, ingeniero y político.

1921: Rafael Barón, escritor.

1934: Federico Mayor Zaragoza, político y catedrático.

1949: Montxo Armendáriz, cineasta.

1953: Enrique Martínez Heredia, ciclista.

1962: Anselmo Fuerte, ciclista.

1967: Manuel Quijano, cantante, de la banda Café Quijano.

1977: Diego Moldes, escritor.

1995: Àlex Monner, actor.

En el mundo

1918: Elmore James, guitarrista de blues estadounidense.

1921: Donna Reed, actriz estadounidense.

1926: Ingrid Thulin, actriz, directora de teatro y cineasta sueca.

1931: Mordecai Richler, escritor canadiense.

1936: Samuel Chao Chung Ting, físico chino estadounidense, Premio Nobel de Física en 1976.

1936: Troy Donahue, actor estadounidense.

1940: James Cromwell, actor estadounidense.

1941: Carlos Benjumea, comediante, director de teatro, actor de cine, teatro y televisión colombiano.

1944: Nick Mason, batería británico de Pink Floyd.

1948: Jean-Philippe Collard, pianista francés.

1951: Brian Downey, batería irlandés (Thin Lizzy)

1955: Alexander Stuart, autor británico.

1956: Mimi Rogers, actriz estadounidense.

1957: Frank Miller, dibujante de novelas gráficas estadounidense.

1957: Susanna Thompson, actriz estadounidense.

1961: Gillian Gilbert, músico británico de New Order.

1964: Bridget Fonda, actriz estadounidense.

1964: Jack Haley, jugador de baloncesto estadounidense.

1965: Alan Cumming, actor escocés.

1965: Mike Newell, futbolista británico.

1968: Mike Patton, cantante estadounidense, de la banda Faith No More.

1968: Tricky, músico británico.

1969: Marc Forster, director de cine alemán.

1972: Mark Owen, cantautor británico.

1979: Rosamund Pike, actriz británica.

1981: Francisco Bass, actor argentino.

1987: Lily Donaldson, modelo británica.

Horóscopo: ¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 27 de enero?

Acuario

¿Quién murió un 27 de enero?

En España

1997: Daniel Txopitea, pintor y escultor.

1999: Gonzalo Torrente Ballester, escritor.

2002: Mari Carmen Prendes, actriz.

2004: Felipe Ruiz Martín, historiador.

2011: Paco Maestre, actor de cine y televisión.

En el mundo

1956: Erich Kleiber, director de orquesta austriaco.

1967: Roger Chaffee, astronauta estadounidense.

1967: Edward Higgins White II, astronauta estadounidense.

1972: Mahalia Jackson, cantante estadounidense.

1975: Bill Walsh, productor y escritor estadounidense.

1983: Louis de Funès, actor francés.

1986: Lilli Palmer, actriz alemán

1987: Norman McLaren, animador y cineasta británico.

1989: Thomas Sopwith, pionera británico.

1994: Claude Akins, actor estadounidense.

2000: Friedrich Gulda, pianista austriaco.

2002: Alain Vanzo, tenor francés.

2006: Gene McFadden, cantante estadounidense.

2010: J. D. Salinger, escritor estadounidense.

2014: Pete Seeger, músico de folk estadounidense.

2015: Joe Rígoli, actor y humorista argentino.

¿Qué se celebra el 27 de enero?

Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto.

Día Conmemorativo de las Víctimas del Nacionalsocialismo

Día del Nutriólogo en México.