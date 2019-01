¿Cómo conservar flores frescas?

Si quieres conservar las flores frescas, atento que te vamos a ayudar. Muchas veces, por regalo o porque las hemos tomado en un paseo por el campo, tenemos flores frescas en casa. El caso es que cuando se cortan las flores, tiene un tiempo limitado y cada día que pasan se marchitan. Vamos con unos consejos:

Los ramos de flores por lo general aguantan del orden de entre cinco días y tres semanas. La duración va a depender de la variedad de la flor y de los cuidados que se dispensen.

Consejos para mantener las flores por más tiempo

Cuando es un ramo que nos regalan, lo primero que hay que hacer es quitar el papel que envuelve el ramo, cortar el tallo de las flores diagonalmente, quitarles las hojas que puedan sobrar y meterlas en agua.

Se ponen las flores en un jarrón que cubra del orden de entre 7 y 10 cm de la parte inferior de los tallos de la flores. La situación del jarrón con las flores, es bastante importante, siendo de lo más recomendable en un sitio fresco durante la noche y por el día hay que tener buena iluminación, pero que no reciba la luz del sol de manera directa.

El agua utilizar tiene que ser tibia para la mayor parte de las flores cortadas y fría para las rosas o flores de bulbo.

Trucos para conservar las flores

Las necesidades de sales minerales en las flores con el paso de los días son necesarias, podemos tener en la aspirina una solución. Otra opción puede ser ponerle un poco de carbón dulce en caso de que tengas o una cucharadita de azúcar o sal. Esto se puede hacer día sí, día no.

Otro truco que hay es mediante Sprite o Seven Up. Pones una taza de algunas de estas bebidas junto con el agua. Quizá no conozcas el tratamiento con vodka. Aquí se añade una cucharada de azúcar y 3 o 4 gotas de vodka y es disuelto con un poco de agua y se añade al agua del jarrón.

¿Por qué? Pues porque el vodka inhibe el crecimiento de bacterias y el azúcar proporciona el alimento a las flores mediante el aporte de sales minerales.

A la hora de que las flores tengan más fuerza, debes añadir un litro de agua, una cucharadita de vinagre y otra de azúcar.