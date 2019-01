Efemérides del 1 de enero de 2019: ¿Qué pasó el 1 de enero?

Tal día como hoy 1 de enero de 1850 entra en vigor en España el nuevo sistema de correos, a través del cual es el remitente, gracias a los novedosos sellos adhesivos, el encargado de pagar el coste del franqueo. Un sistema que en la actualidad todavía sigue vigente.

Años más tarde, el 1 de enero de 2002, entra en circulación el euro como moneda única en 12 países de Europa, algo que supuso un acontecimiento importante de la historia de Europa y un gran logro técnico, siendo además, el mayor cambio de moneda de la historia, en el que participaron el sector bancario, las empresas de transporte de fondos, el comercio minorista, la industria de máquinas expendedoras y, toda la ciudadanía.¿Quieres saber más?. Descubre qué pasó el 1 de enero

En España

1567: En Granada, Felipe II publica una pragmática contra la actitud levantisca de los moriscos, origen de la guerra de las Alpujarras.

1850: Se instaura un nuevo sistema de correo con sellos adhesivos.

1860: Victoria española en la Batalla de los Castillejos.

1879: En Barcelona se reedita el semanario satírico republicano L’Esquella de la Tortaza.

1885: Entra en vigor el primer reglamento del Ateneo de Madrid.

1899: En Cataluña sale a la calle el diario La Veu.

1900: Se aprueba un nuevo artículo del Código Penal para combatir legalmente los nacionalismos catalán, vasco y otros que comienzan a irrumpir en la escena política española.

1901: España empieza a regir el horario oficial por el meridiano de Greenwich.

1903: Se publica el primer número del periódico ABC.

1913: Dimite Antonio Maura, jefe del Partido Conservador.

1920: En Barcelona, el Comité de Acción Civil organiza un gran mitin contra el terrorismo.

1921: En La Gaceta de Madrid se publica la autorización para construir en la Moncloa la Facultad de Medicina y el Hospital Clínico.

1933: En La Felguera estallan varias bombas de gran potencia y se suceden numerosos disturbios en Sevilla que se alargarían durante varios días en otras ciudades de España, en la conocida como Revolución de enero de 1933.

1939: Se convierte en un deber para todas las jóvenes menores de 25 años, cumplir durante un año con el servicio de trabajo obligatorio.

1948: El Gobierno decreta la suspensión de los salvoconductos para circular por el interior.

1948: Se estrena la primera ópera catalana de la posguerra, El giravolt de maig, de Toldrá.

1948: Entra en vigor el GATT (Acuerdo General sobre Tarifas Aduaneras y Comercio).

1952: Javier de Borbón Parma se autoproclama rey ante un grupo de carlistas.

1963: El Seguro Obligatorio de Enfermedad realiza una campaña de vacunación antipoliomelítica en masa.

1964: Se inicia el I Plan de Desarrollo.

1965: El dictador Franco levanta la prohibición de la lectura del Evangelio en español.

1965: Se inaugura el segundo canal de Radiotelevisión española, el cual era conocido históricamente por «el UHF», «La Segunda Cadena» o «Cadena II» y en los años ochenta como TVE-2. Actualmente se le conoce como La 2.

1986: España y Portugal ingresan en la CEE. Entra en vigor el IVA.

2006: Entra en vigor la ley antitabaco.

En el mundo

45 a. C.: En Roma entra en vigor el calendario juliano.

630: El profeta Mahoma se dirige a La Meca con su ejército y la captura sin derramar sangre.

900: La Rus de Kiev adopta el calendario juliano.

1000: La población europea, azuzada por el clero medieval, creyó que este día sucedería el fin del mundo (apocalipsis milenarista) al cumplirse los mil años del nacimiento de Jesucristo (que en realidad se había cumplido hacía siete años, ya que Jesucristo no habría nacido en diciembre del 1 a. C. sino en abril del 7 a. C. aproximadamente). Varios clérigos cristianos predijeron el fin del mundo en esta fecha, incluyendo el papa Silvestre II (945-1003). En toda Europa se produjeron disturbios. Muchos pobladores comunes se convirtieron en peregrinos y viajaron hacia Jerusalén para poder morir en Tierra Santa.[cita requerida].

1673: Entre Nueva York y Boston comienza a funcionar el correo regular.

1700: Rusia comienza a usar el calendario juliano.1600: Escocia comienza a usar el calendario juliano.

1788: En Londres se publica el primer número del periódico The Times.

1808: En Estados Unidos se prohíbe la importación de esclavos.

1818: Se publica “Frankenstein” de Mary Shelley

1867: El químico sueco Alfred Nobel obtiene por primera vez dinamita de manera industrial.

1902: En Pensilvania (Estados Unidos): Nathan Stubblefield realiza la primera demostración pública de radio.

1918: En Hollywood, el actor británico Charles Chaplin inaugura sus propios estudios cinematográficos.

1924: En Estados Unidos se prohíbe la inmigración japonesa.

1927: En el Reino Unido se produce la primera emisión de la BBC (British Broadcasting Corporation).

1934: En Alemania entra en vigor la ley dictada por el gobierno nazi «para la prevención de la descendencia con enfermedades hereditarias».

1942: En Nueva York se firma la Declaración de las Naciones Unidas.

1946: En el Aeropuerto de Heathrow (Londres) se realiza el primer vuelo civil, con destino a Buenos Aires haciendo escala en Lisboa.

1948: En Reino Unido se nacionaliza el ferrocarril.

1958: Se lanza el Explorer 1, primer satélite estadounidense.

1959: En Cuba: triunfa la rebelión contra la dictadura y comienza la Revolución cubana. El dictador Fulgencio Batista se refugia en República Dominicana y en su lugar toma el poder el comandante del Ejército Rebelde Fidel Castro.

1964: En Europa entra en vigor la ley de frutas y verduras para el Mercado Común.

1970: En Reino Unido se fija la mayoría de edad en los 18 años.

1973: Nace la «Europa de los Nueve», al incorporarse a la CEE el Reino Unido, Irlanda y Dinamarca.

1973: En México, entra en vigor la semana laboral de cinco días para los trabajadores del Estado.

1975: En Suecia entra en vigor una nueva Constitución.

1979: La ONU proclama este año como Año Internacional del Niño.

1993: Se creó el Mercado interior de la Unión Europea

1994: En Perú entra en vigencia la Constitución del presidente Alberto Fujimori.

1995: En Estados Unidos se crea la Organización Mundial de Comercio.

1999: Se introduce una nueva moneda europea única el Euro.

2000: A las 12:00 TT se fija como referencia en astronomía la época J2000.0.

2002: En la Unión Europea entra en vigor el euro como moneda única para 12 estados.

2008: Eslovenia asume, por primera vez en su historia, la presidencia semestral del Consejo de la Unión Europea.

2009: Eslovaquia se une a la zona euro, sumando así 16 países.

2011: En Italia, prohíben la entrega de bolsas de plástico (polietileno) en las tiendas, ya que en su producción se utiliza demasiado petróleo y además demoran demasiado en degradarse, lo cual genera un peligro ambiental.

¿Quién nació el 1 de enero?

En España

1872: Miguel Cabanellas, general.

1879: Edward Morgan Forster, novelista y ensayista británico.

1900: Xavier Cugat, compositor y director de orquesta.

1900: Aurora Redondo, actriz española.

1907: María Rosa Urraca Pastor, política.

1916: Alfonso Escámez, banquero.

1927: Vicente Cano, poeta.

1928: Carlos Barral, poeta y editor.

1936: Manuel Revuelta González, historiador.

1937: Ramón Ayerra, jurista, escritor y humorista.

1941: Simón Andreu, actor.

1944: Celia Amorós, Filósofa, escritora y feminista.

1944: Eloy de la Iglesia, cineasta.

1947: Celso Bugallo, actor.

1955: Jesús María Zamora, futbolista.

1957: Federico del Barrio, historietista e ilustrador.

1963: José Manuel Entrecanales Domecq, empresario.

1967: Juanma Bajo Ulloa, cineasta.

1979: Gisela, cantante.

1983: Dani Jarque, futbolista.

En el mundo

1879: William Fox, productor de cine estadounidense de origen húngaro, fundador de la Fox Film Corporation, antecesora de la 20th Century Fox.

1879: Edward Morgan Forster, novelista y ensayista británico.

1895: J. Edgar Hoover, fundador y director del FBI estadounidense.

1909: Dana Andrews, actor estadounidense.

1919: Carole Landis, actriz estadounidense.

1923: Milt Jackson, vibrafonista de jazz estadounidense.

1926: José Manuel Estepa, arzobispo.

1938: Frank Langella, actor estadounidense.

1953: Alpha Blondy, cantante de reggae.

1958: Grandmaster Flash, músico estadounidense.

1969: Morris Chestnut, actor estadounidense.

1973: Sudán (rinoceronte), ultimo ejemplar de rinocedonte blanco del norte.

1977: Axel, cantante argentino.

1986: Colin Morgan, actor norirlandés, mejor conocido por su papel en la serie Merlín.

Horóscopo: ¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 1 de enero?

Capricornio

¿Quién murió un 1 de enero?

En España

1912: Cleto Zavala, compositor.

1954: José Millán-Astray, militar .

1962: Diego Martínez Barrio, político republicano, presidente en 1936.

1985: José Artés de Arcos, empresario.

2003: Alicio Garcitoral, escritor y político español.

2011: Jiaser, historietista.

En el mundo

1953: Hank Williams, cantante y compositor de música country estadounidense.

1969: Micheline Francey, actriz francesa.

1972: Maurice Chevalier, cantante y actor francés.

1980: Pietro Nenni, político italiano.

1982: Victor Buono, actor estadounidense.

1992: Grace Murray Hopper, militar estadounidense.

1994: César Romero, actor estadounidense.

1994: E. A. Thompson, historiador británico.

1997: Townes Van Zandt, cantautor estadounidense.

2005: Eugene J. Martin, pintor estadounidense.

2012: Yafa Yarkoni, cantante israelí.

2012: Bob Anderson esgrimidor y actor británico.

2014: Juanita Moore, actriz estadounidense de cine, televisión y teatro.

2015: Boris Morukov, astronauta ruso.

2015: Mario Cuomo, político estadounidense.

¿Qué se celebra el 1 de enero?

Año Nuevo (calendario gregoriano).

Triunfo de la Revolución Cubana en Cuba.

Día de la Independencia en Sudán.

Día de la Independencia en Australia.