Hoy es 28 de diciembre, y eso significa que ya tenemos aquí el Día de los Inocentes 2018, el día de las bromas por todas partes, las inocentadas y las mentiras con tal de sacarte una risa. Échale un ojo a las mejores bromas para enviar por WhatsApp el Día de los Santos Inocentes.

Ser otra persona

Es un clásico en el que suelen pillarte pronto, pero si lo haces bien puede colar perfectamente. Cambia tu foto de perfil, tu nombre y tu estado para que no se sepa que eres tú. Cuando te escriba uno de tus contactos, no le contestes, espera a que te escriba más veces, o tarda unas horas en contestarle y dile que se ha equivocado de teléfono, que no eres esa persona. Puedes montarte una historia en torno a tu “nueva vida”, será divertidísimo.

Chats falsos

Descárgate una aplicación de tantas que hay para crear chats falsos de WhatsApp, como WhatsFake, y simula las conversaciones que quieras tener para luego reenviar a otra persona y gastarle una broma. Por ejemplo, puedes crear una conversación romántica con otra persona y enviársela a tu pareja para después decirle que fue por error, que la captura era para una amiga/amigo. También puedes crear conversaciones donde alguien te cuenta un secreto muy grande y hacer la captura para reenviárselo a otras personas.

Persona en apuros

Consigue un número de teléfono que no sepa la persona a quien le quieres gastar la broma y hazte pasar por una persona que está en apuros, en cualquier situación. Por ejemplo, alguien que dice estar secuestrado en una cabaña, alguien que se ha quedado tirado con un coche en mitad de la nada y no sabe qué hacer, una persona a punto de morir… ¡deja volar tu imaginación y podrás inventarte historias y bromas realmente divertidas!

Fingir un secuestro

Una broma pesada y de muy mal gusto, pero siempre y cuando la cortes a tiempo, ambas partes os echaréis unas buenas risas. Arma la historia de un secuestro pero con cuidado de que la inocentada no llegue lejos.