¿Cómo se forman las nubes?

Las nubes mucha gente las observa, pero todo el mundo sabe cómo se forman. Vamos a saber más ¿no?

Las nubes no solo nos sirven de fuente de inspiración para escribir cuentos o poesías. Aunque eso sí, no están muy bien vistas, especialmente en verano, cuando lo que se desea es disfrutar al sol, realmente sin ellas, la vida en nuestro planeta no existiría, pues como todo sabemos es fundamental el agua. Si alguna vez te has preguntado cómo se han formado las nubes, te lo vamos a contar ahora.

La formación de las nubes

Las nubes se van formando cuando el aire comienza a elevarse calentándose por la irradiación terrestre. Según se va calentando, el aire sube y se eleva hasta llegar al punto de rocío, que es cuando el vapor de agua se condensa en gotas muy pequeñas de agua o de cristales de hielo.

Las gotitas tienen forma esférica y miden entre 0,004 y 0,1 mm, estando en movimiento continuo cuando están suspendidas en el aire y se encuentran sometidas a una serie de corrientes ascendentes, chocando unas con otras y agrupándose. Todo depende de las condiciones atmosféricas, pudiendo producirse un aumento de espesor que hace que puedan precipitarse.

Clases de nubes que existen

El movimiento del aire pasa a jugar un papel esencial a la hora de formarse las nubes, puesto que si se crea entre vientos o aire con fuertes corrientes ascendentes, pasan a tener un desarrollo vertical, mientras que si se llega a crear un aire en reposo, van a aparecer en estratos o capas. Esto hace que se distingan en tres tipos de nubes: las altas, medias y bajas:

Altas : con frecuencia suelen tener un aspecto similar a la pluma de ave. Pasan a formarse a una altura que oscila entre los 7 y los 13 km, no precipitándose, pudiendo ser un indicador de cambio de tiempo. Los géneros que se encuentran aquí con los Cirrus, Cirrocúmulos y Cirrostratus.

: con frecuencia suelen tener un aspecto similar a la pluma de ave. Pasan a formarse a una altura que oscila entre los 7 y los 13 km, no precipitándose, pudiendo ser un indicador de cambio de tiempo. Los géneros que se encuentran aquí con los Cirrus, Cirrocúmulos y Cirrostratus. Medias : son las que cubren de forma total o parcial el cielo, siendo de aspecto uniforme o fibroso. Se forman a una altura que va desde los 3 a lo 6 km, no precipitándose. Los géneros que encontramos son los Altocumulus y Alstrostratus.

: son las que cubren de forma total o parcial el cielo, siendo de aspecto uniforme o fibroso. Se forman a una altura que va desde los 3 a lo 6 km, no precipitándose. Los géneros que encontramos son los Altocumulus y Alstrostratus. Bajas: cuentan con un aspecto algodonoso, pudiendo llegar a precipitar si están a baja altura, teniendo un importante desarrollo vertical. En este caso se forman a una altura por debajo de los 3 kilómetros, siendo los géneros los Stratus, Cumulus y Cumulonimbus.

Esperamos que después de todo este recorrido por las nubes hayas podido conocerlas mejor ¿no?