Conoce la ‘sabana’

La sabana es un espacio geográfico o ecosistema caracterizado por tener un clima árido y seco, unido a una vegetación escasa y que se esparce irregularmente de forma irregular sin que se formen grandes conjuntos de arbustos o árboles. Es característica de algunas partes del planeta, de forma especial en varias partes del continente africano, donde los territorios naturales todavía se mantienen y están buena parte de los animales salvajes más famosos de la fauna de la zona, caso de la jirafa, el elefante, los búfalos y los grandes felinos. Podemos también encontrar sabanas en algunas regiones de Norteamérica y Asia.

Conociendo más a fondo la sabana

La sabana se puede describir como una zona de hierbas y arbustos bajos donde la vegetación no abunda o suele ser de baja altura. El suelo se suele cubrir de vegetación, algo que la diferencia de la tundra o los desiertos. Lo que nunca llega es a alcanzar un rol de abundancia en el paisaje. A la vez, los árboles de mayor tamaño y altura, suelen aparecer esparcidos y sin continuidad, teniendo copas pequeñas y no demasiado prolíficas.

Debemos mencionar también que la sabana tiene un grado de precipitaciones por lo general bastante bajo, algo que hace que la presencia de la vegetación no sea muy abundante. Los suelos no son fértiles y esto hace que el ser humano no haya avanzando en estas tierras con objetivos productivos.

Hablamos de un clima que en la sabana, no nos engañemos es seco, donde abundan las estaciones de altas temperaturas, pero donde también hay lugar para la amplitud térmica. En las sabanas los animales no tienen muchos espacios para poder protegerse de sus predadores por la falta de vegetación. Por este motivo, muchos mamíferos herbívoros suelen ir en manadas de bastantes miembros, cara a que se minimicen las agresiones o posibles ataques de sus predadores.

Estamos ante una zona que como podemos ver, no es tan extrema como el desierto, pero si que supone un lugar que no es del todo amistoso para el hombre. De todas maneras, si que es uno de esos lugares del planeta que la naturaleza sigue manteniendo todo su atractivo al no estar el ser humano demasiado presente.

Todo ello hace que sea uno de esos sitios que debemos cuidar para mantener el equilibrio de nuestro planeta que tantas veces se pone en riesgo. Esperamos que este artículo te sirva para conocer qué es realmente la sabana y lo que hay en ella.