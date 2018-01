Premios Grammy: Las mejores actuaciones de la historia de los Grammys

Los Premios Grammy son el equivalente a los Óscar pero en la música. Estos se entregan por categorías. Hay un total de 105 y son los únicos galardones que se entregan por votación y no por popularidad. La gala se ha celebrado desde el 1959 en Estados Unidos. Esta se caracteriza porque siempre han actuado algunos de los mejores artistas del momento y han realizado impresionantes actuaciones.

Con motivo de la edición número 60 de los Premios Grammy que tendrá lugar el próximo 28 de enero, recopilamos las mejores actuaciones en la historia de estos galardones.

Beyoncé – ‘If I were a boy’ (2010)

Un despliegue visual e interpretativo espectacular. Como si de un concierto propio se tratase, Beyoncé arrasó, una vez más, con una actuación que dejó a todos impresionados.

Eminem y Elton John – ‘Stan’ (2001)

El rapero Eminem sorprendió a todos con la colaboración de Elton John en su canción Stan en plena ceremonia de los Grammy. La mezcla de ambos resultó en un tema melódico que funcionó a la perfección.

Jennifer Hudson – ‘I will always love you’ (2012)

Jennifer Hudson realizó un homenaje a la fallecida Whitney Houston cantando su mítico I will always love you. Su interpretación no tuvo nada que envidiar a la original y emocionó a todo el mundo.

Radiohead – ’15 step’ (2009)

La banda de rock británica ofreció una de las mejores actuaciones de los Grammy en 2009 acompañados de una gran banda. El resultado es apabullante e impresiona el ritmo que imprimió a 15 step.

Adele – ‘Rolling in the deep’ (2012)

La voz de Adele cautivó una vez más a todos los espectadores con una de sus canciones más emblemáticas. Con un despliegue sencillo, su interpretación basta para impresionar.

Kendrick Lamar – ‘The Blacker the Berry’ (2016)

El rapero Kendrick Lamar realizó en 2016 una de las actuaciones más emocionantes y sentidas con una canción llena de mensajes políticos en contra del racismo contra la población negra. Y todo aderezado con un espectáculo visual impactante. Como si fuera un negro encadenado y con fuego incluido. Una actuación que pone los pelos de punta.

Daft Punk, Pharrel Williams y Stevie Wonder – ‘Get Lucky’ (2014)

Una combinación musical como la formada por estos artistas es llamativa per se. El resultado es mucho mejor. La canción de Daft Punk se convirtió en una de las mejores actuaciones de los Grammy en 2014 por el alegre y original aporte que le dan Pharrel Williams y Stevie Wonder. Una mezcla de estilos y personajes de diferentes épocas que resulta en una actuación memorable que provocó que hasta los artistas entre el público comenzasen a bailar.

Michael Jackson – ‘Man in the Mirror’ (1989)

El Rey del Pop protagonizó una de las actuaciones más legendarias del mundo de la música. Bailando y desplazándose por todo el escenario mientras cantaba una de sus canciones más aclamadas. A mitad de la actuación apareció en coro de ghospel que hizo todavía más impresionante su actuación. Un momento sin igual en los Grammy.