‘Haber’, ‘bizarro’ y ‘sexo’, entre las palabras más buscadas de 2017

La Real Academia Española (RAE) ha aprovechado el comienzo de año para hacer balance de lo que ha sido 2017, desvelando algunos datos curiosos como las palabras más buscadas en la versión en línea del Diccionario de la Lengua Española. Son las siguientes: ‘haber’, ‘sexo’, ‘palabra’, ‘cultura’, ‘sinónimo’, ‘resiliencia’, ‘bizarro’, ‘raer’, ‘amor’ y ‘poder’.

Además, la RAE también ha ofrecido un listado con las diez palabras más buscadas en el Diccionario que no aparecen en el mismo. De esta forma nos encontramos con términos como ‘cocreta’, que falsamente se tiende a pensar que sí está recogido. Las nueve restantes son consultas referentes a palabras mal escritas como ‘etica’, ‘almondiga’, ‘empatia’, ‘curriculum’, ‘resilencia’, ‘carácter’, ‘politica’, ‘oir’ y ‘analisis’.

Los diferentes usos del Diccionario de la Lengua Española

¿Y por qué estas palabras y no otras? “Las dudas que se plantean los hablantes y que los llevan a consultar el Diccionario se centran habitualmente en el deseo de identificar el significado de una palabra que no conocen o con respecto a la cual no están seguros”, explican desde la RAE. “Las consultas también pueden venir provocadas por palabras de uso frecuente pero que se utilizan con significados menos habituales y, por tanto, desconocidos para una parte de los hablantes”.

Además de para conocer el significado de los términos, la gente utiliza el Diccionario para saber cómo utilizarlos (qué tipo de complemento lleva un verbo o qué preposición lo acompaña, por ejemplo) y para resolver dudas de tipo ortográfico (“¿se escribe con ‘b’ o con ‘v’?”) o morfológico (“¿’hemos’ o ‘habemos’?”, “¿cuál es el futuro de subjuntivo de ‘haber’?”).

750 millones de consultas en 2017

La RAE revela que el número de consultas en línea al Diccionario durante 2017 ascendió a cerca de 750 millones. La media de consultas por mes fue de 65 millones, aunque en marzo se llegó a las 82 millones de consultas, la cifra más elevada hasta el momento. La mayoría de las consultas proceden de España (38’5%). Por detrás se sitúan México (15’17%), Colombia (7’8%), Argentina (6’97%), Perú (5’21%), Chile (4’47%), Estados Unidos (3’67%), Venezuela (2’09%), Ecuador (2’08%) y Guatemala (1’18%).

Desde finales de 2015, gracias al compromiso de la Obra Social “la Caixa” con la cultura, es posible acceder a la vigesimotercera edición del Diccionario de la Lengua Española de forma libre y gratuita desde esta página web. Además, desde el 21 de enero de 2016 también se puede acceder desde dispositivos móviles a través de su app oficial.