¿Sabías que la Luna es imposible silbar?

Si miras hacia arriba de noche es fácil dar con ella. Salvo unos pocos días al año, la Luna siempre nos está contemplando desde las estrellas. Es el objeto celestial más sencillo de localizar en el cielo, pero puede que haya gente para la que sigue siendo una desconocida. Por eso hoy en el blog de Curiosidades de OK Diario queremos desvelarte algunos datos interesantes sobre el único satélite natural de la Tierra.

En la Luna no se puede silbar

La atmósfera de la Luna es tan liviana que el viento no puede correr, por lo que el sonido no se propaga. Ésta es una de las razones por las que es imposible silbar allí, aunque ningún humano podría probar a hacerlo, ya que no se puede sobrevivir en la Luna sin traje espacial (si un astronauta se quitase el traje, su sangre comenzaría a hervir). Y tampoco es posible hacerlo dentro del traje, ya que no hay aire suficiente dentro del casco del astronauta para que se escuchase el silbido.

Cada vez está más lejos de la Tierra

Lo hace a un ritmo en apariencia lento, pero es constante. Cada año la Luna se aleja de nosotros 3’8 centímetros.

Sólo doce personas han pisado suelo lunar

Aunque mucha gente cree que hay personas yendo y viniendo a la Luna constantemente, lo cierto es que sólo doce personas han tenido el privilegio de pisarla. La primera expedición, a bordo del Apolo XI, tuvo lugar el 20 de julio de 1969 mientras que la última vez que un ser humano ha pues un pie allí fue en 1972. Los nombres de los doce únicos seres humanos en ‘dejar huella’ en el satélite son Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Pete Conrad, Alan Bean, Alan Shephard, Edgar Mitchell, David Scott, Jim Irwin, John Young, Charlie Duke, Eugene Cernan y Harrison Schmitt.

No es tan grande como piensas

En el cielo parece muy pequeña, pero todos somos conscientes de que la Luna es más grande de lo que parece. Aunque, ¿alguna vez te has parado a pensar en el tamaño que puede tener? Quizá te sorprenda saberlo: su superficie es de 38 millones de metros cuadrados, lo que viene a ser más pequeña que Asia.

El turismo lunar se hará realidad este año

SpaceX, la empresa de Elon Musk, pretende enviar al primer turista a la Luna en 2018. Si todo va según lo previsto, en el segundo semestre de este año dos personas tendrán la oportunidad de descubrir el astro de cerca (se desconocen sus identidades, pero se sabe que llevan preparándose durante un largo periodo de tiempo para aguantar el trayecto). No pisarán suelo lunar, sino que orbitarán alrededor de él y disfrutarán de unas vistas al alcance de muy pocos.