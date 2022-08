Si te gusta poder sumergirte en una buena historia cuando estás de vacaciones o aprovechas el verano para leer las últimas novedades literarias, nada como elegir el género de la novela negra que en los últimos años parece estar en auge con grandes autores tanto en nuestro país, como internacionales. Si eres aficionado al crimen y misterio de ficción, nada como elegir entre las 10 novelas negras para elegir tu libro perfecto para estas vacaciones que os proponemos a continuación.

10 novelas negras para estas vacaciones

Estas son las 10 novelas de misterio que seguro vas a disfrutar bajo la sombrilla de la playa o en la piscina. Novela negra para aprovechar al máximo tus vacaciones.

Rey Blanco, Juan Gómez-Jurado

Después de Reina Roja y el Loba Negra , Rey Blanco cierra esta famosa trilogía de Juan Gómez-Jurado, que ve a la agente especial Antonia Scott, experta en todas las artes marciales y al inspector, amable, irónico y más tranquilo, Jon Gutiérrez en medio de un thriller vial por las calles de Madrid. Sin preámbulos ni prólogos, el libro se abre una vez que ha comenzado la acción . En este caso, han secuestrado a Jon y Antonia tiene tres minutos para decidir cuál es el movimiento ganador a realizar y salvar a su amigo. A partir de aquí, todo es una persecución sin aliento, que hará que quieras leerte la novela al completo en una sola tarde.

El caso Alaska Sanders, Joël Dicker

Si amaste el misterio de La verdad sobre el caso Harry Quebert, después de diez años por fin podemos leer la nueva obra de Joël Dicker que arranca en abril de 1999 en Mount Pleasant, New Hampshire, cuando se encuentra el cuerpo de una mujer joven, Alaska Sanders. La investigación se cierra rápidamente porque a los pocos minutos el culpable confiesa e inmediatamente después decide quitarse la vida. Once años después, el sargento Perry Gahalowood, que se había ocupado de la investigación, recibe un inquietante anónimo, y al poco tiempo le surge la duda de que ha hecho mal su trabajo y que no ha investigado a fondo.

La chica de nieve, Javier Castillo

La nueva novela de Javier Castillo , en la que se transgrede la regla principal de todo thriller: el lector ya conoce al culpable, que es el secuestrador de la pequeña Kiera, quien cada año, por su cumpleaños, envía un video a los padres en los que se ve al niño jugando en un apartamento desconocido…

El código rosa, Kate Quinn

Han pasado tres años desde el final de la guerra y Osla recibe un mensaje que inmediatamente la advierte. Ella sabe quién le envía esa carta y es una persona peligrosa que podría cambiar el destino del mundo. No puede hacerlo todo sola, decide llamar a su vieja amiga Mabel con quien no había estado en buenos términos tras la muerte de su pareja Beth. Los tres eran reclutas cada uno con una tarea específica: un intérprete, un mecanógrafo y un criptoanalista. Osla y Mabel deben resolver el caso antes de que la situación se vuelva irreparable, especialmente cuando estamos en vísperas de la boda de la princesa Isabel con el príncipe Felipe. El código rosa es la nueva novela de Kate Quinn a punto de convertirse en una importante serie de televisión y por tanto ya nos hace entender el éxito que está teniendo el libro.

Ciudad en llamas, Don Wislow

En el nuevo thriller de Don Winslow , ¡los protagonistas absolutos son dos bandas de delincuentes y una mujer! En Nueva Inglaterra hay dos bandas, una irlandesa y otra italiana, aliadas entre sí y que han decidido repartirse el territorio. Su acuerdo se ve amenazado por una mujer, tanto que las dos bandas desatarán una auténtica guerra en las calles de la ciudad. En este contexto, Danny Ryan, deseoso de vivir una vida sin crimen y en soledad, se ve obligado a abandonar sus deseos de salvar a sus amigos lo suficiente como para convertirse en un estratega para proteger a su familia y a las personas que ama.

María quiere ser tu amiga, Laura Marshall

Una novela que cuenta algo que nos puede pasar a todos: ¿quién no tiene miedo de recibir una solicitud de amistad en Facebook… de la persona equivocada? Nadie está a salvo cuando tiene demasiados secretos, porque el pasado tiene la mala costumbre de volver siempre a por nosotros. Y, para Louise, volver al pasado también significa resolver los nudos que han enredado su corazón durante demasiados años.

Naturaleza salvaje, Jane Harper

En medio de testigos presenciales poco fiables, empresarios sin escrúpulos y un paisaje que no da tregua, Jane Harper construye un thriller sobrecogedor que captura hasta la última página.

Los trabajadores y colegas en una empresa financiera, llegan a Giralang Ranges para una caminata que, al refinar las técnicas de supervivencia, debería cimentar el espíritu de equipo. Después de unos días cara a cara con la naturaleza, todos regresan al campamento base. Todos excepto Alice Russell. Las búsquedas comienzan instantáneamente: una mujer solitaria e inexperta, aunque dinámica y brillante como Alice, tiene pocas esperanzas de sobrevivir en el bosque. Junto a la policía local, el agente federal Aaron Falk y su colega Carmen Cooper ingresan al campo.

Heridas abiertas, Gillian Flynn

Ocho años después de dejar Wind Gap, el sofocante pueblo donde nació y se crió, Camille Preaker deja Chicago para regresar a ese pequeño puesto de avanzada católico en Missouri Baptist, un lugar perdido en la nada, donde la gente tiene la ilusión de saber cómo quedarse. mundo Es el periódico para el que trabaja que la envió allí, tras la desaparición de la pequeña Natalie Keene. Un caso que se asemeja al de otra niña que se desvaneció en el aire poco tiempo antes, y que reapareció al día siguiente en el lecho de un arroyo, estrangulada. La novela en la que se basa la aclamada miniserie de HBO.

Post Mortem, Patricia Cornwell

La escritora y periodista Patricia Cornwell es una de las autoras de thriller más exitosas gracias a un estilo intrigante y una protagonista que ha conquistado a todos los lectores: Kay Scarpetta. Tras unos años de ausencia, la mujer regresa a Virginia, estado donde comienza a dar sus primeros pasos como patóloga. Tras vivir con su marido Benton Wesley, psicólogo forense de los servicios secretos estadounidenses, en Alexandria, ahora se encuentra en el puesto de médico forense jefe, pero la colaboración con una secretaria prepotente y la gestión de una situación de abandono y presunta corrupción inmediatamente la puso en dificultades. Unas semanas después de su asignación, es llamada a la escena de un crimen: en las vías del tren se encuentra el cuerpo de una mujer, horriblemente mutilado, probablemente por un asesino en serie. Al mismo tiempo que

Asesinato en Fleat House, Lucinda Riley

El libro publicado tras la repentina muerte de la autora Lucinda Riley , nos lleva a un mundo lleno de misterios. La novela está ambientada en un dormitorio de Fleat House, donde la repentina muerte de Charlie Cavendish trastorna la vida de los protagonistas. La desaparición del joven, sin embargo, es inmediatamente descartada por el director como un trágico accidente, mientras que la policía no descarta que se trate de un delito. Para llevar a cabo la difícil investigación, los agentes deciden llamar a la inspectora Jazmine «Jazz» Hunter para que vuelva al servicio.