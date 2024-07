SON Estrella Galicia Posidonia vuelve a sus raíces del 4 al 6 de octubre en Formentera

Vuelve SON Estrella Galicia Posidonia, el festival inconformista que un año más dará por finalizado el verano en la paradisíaca isla de Formentera para tan solo 350 personas. Del 4 al 6 de octubre, la cita se desmarca del panorama festivalero bajo el nombre de Capítulo Ocho Cero: Raíces. Así, este encuentro de música, naturaleza, gastronomía, cerveza e impacto positivo propondrá formatos disruptivos para seguir diferenciándose del modelo de festival tradicional. SON Estrella Galicia Posidonia volverá a ofrecer un programa de actividades repartidas por distintos puntos de la isla que se mantendrá secreto hasta el inicio del festival.

El cartel, como ya es tradición, no se desvelará hasta el mismo día 4 de octubre y estará compuesto por nuevos talentos internacionales que compartirán escenarios con otros artistas más reconocidos que no son habituales en la escena festivalera en España. Además, el evento hace una fuerte apuesta por el (re)descubrimiento de la isla a través de sus paseos guiados y el trabajo mano a mano con aliados locales y, tras conseguir la certificación TRUE Zero Waste Platinum, por una política de 0 Residuos muy centrada en la reducción y la reutilización. Los 350 abonos se pondrán a la venta el viernes 2 de agosto a las 11:00h a través de su página web.

Un festival para los que huyen de los festivales

Con la música como eje vertebrador protagonizada por su cartel secreto, SON Estrella Galicia Posidonia ha ido construyendo una experiencia singular para que el público disfrute de otra forma de concebir un festival. Sin aglomeraciones, con un line up enfocado en las últimas tendencias alternativas con vocación internacional, degustando una propuesta gastronómica mediterránea comisariada por una chef con Estrella Michelin–maridada por la mejor cerveza elaborada en Galicia– y con el firme propósito de rendir homenaje a una de las islas más bellas del mundo. Como es habitual desde su nacimiento, el festival colaborará un año más con el proyecto Save Posidonia, que busca proteger esta planta marina de importancia capital y concienciar acerca de la necesidad de preservarla.

Proteger la posidonia de Formentera

En línea con este compromiso con el impacto positivo y tras años de inconformismo, a comienzos de julio SON Estrella Galicia Posidonia anunció su certificación TRUE Platinum como el único festival del mundo Zero Waste o Residuo Cero por el GBCI® (Green Business Certification Inc.™). Un nuevo hito en su afán por seguir mejorando tras lograr ser cero emisiones desde 2021. En su última edición, el festival trabajó en diversas medidas que le llevaron a alcanzar una impresionante tasa de desviación de residuos del 99,3%, apostando de forma definitiva por la economía circular y optimizando la reducción y la reutilización en todo lo relativo a consumo durante el evento.

A través de la acción y la concienciación, el festival promueve desde su nacimiento en 2017 un modelo respetuoso con el entorno diseñado por y para inconformistas, centrado en impulsar el turismo responsable y la protección de la posidonia en Formentera, planta marina responsable de la oxigenación del agua que le confiere su característico color azul turquesa y que sirve de reserva para peces, moluscos y crustáceos. Como cada año, se mantiene la citada colaboración con Save Posidonia Project, iniciativa para protegerla que trabaja en favor de la biodiversidad de la isla. Además, en su apuesta por la proximidad y lo autóctono, el festival trabaja mano a mano con aliados y artesanos locales, otra forma de generar un impacto positivo en el entorno en el que se realiza.

Formentera se prepara ya para (re)descubrir los orígenes de SON Estrella Galicia Posidonia, el festival para quienes huyen de los festivales.