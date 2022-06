Raphael, Lori Meyers y Pasión Vega abren las Veladas de Palacio más especiales de Boadilla

La música vuelve con fuerza este verano al Palacio del Infante D. Luis. Tras un año cancelados y otro con restricciones a causa de la pandemia, regresan los conciertos sin limitaciones, con la actuación de grandes artistas del panorama nacional e internacional.

Las Veladas del Palacio comenzarán el próximo 22 de junio y se extenderán, de miércoles a sábado, hasta el día 16 de julio. La primera actuación, que tendrá lugar a las 22:00 horas, como el resto de actuaciones, correrá a cargo del grupo español de indie rock Lori Meyers, que ofrecerá al público de la Comunidad de Madrid su nuevo álbum, Espacios infinitos.

Al día siguiente, 23 de junio, el escenario recibirá al astro de la canción melódica en España, Raphael, que hará en Las Veladas una de las paradas de su gira Raphael 6.0, con la que celebra sus 60 años de artista. Pasión Vega (24 de junio), con Todo lo que tengo, y el violinista Ara Malikian (25 de junio), que está con su gira internacional The Ara Malikian World Tour, cerrarán la primera semana de conciertos.

El pop patrio llegará de la mano de Diego Cantero, Funambulista (30 de junio). Su talento se ha reconocido, no solo como intérprete, sino también como compositor para artistas de la talla de Malú, Pastora Soler o Raphael.

Cambio de estilo para los dos días siguientes: Gipsy Kings, leyenda de la rumba, con más de 30 años de éxitos sobre el escenario y 60 millones de discos vendidos, actuará el día 1 de julio. El día 2 será el turno de Luis Cobos, divulgador de la música instrumental, clásica y popular, y un icono en la dirección de orquesta.

El mejor rock de los 80 y los 90 llegará el 7 de julio con La Guardia y La Frontera, a quienes seguirá Miguel Poveda (8 de julio), en colaboración con Olga Pericet. “En Concierto” trata de acercar el sonido que más ha caracterizado al cantaor, el de la diversidad musical, usando siempre como raíz y música protagonista el flamenco más tradicional. La semana acabará con la Royal Film Concert Orchestra (9 de julio) interpretando las bandas sonoras de películas que marcaron una época, como Lo que el viento se llevó, Casablanca, La Misión, ET o El Rey León.

La última semana de Las Veladas arrancará con el concierto de Coti (14 de julio). Cantante, músico, compositor y autor de joyas del rock español, ha recibido los más importantes galardones de la música en España e Hispanoamérica.

La ópera no podía faltar este año en el Palacio. El 15 de julio llegará al escenario una de las figuras más singulares de la música clásica europea, Pilar Jurado. Compositora, cantante y directora de orquesta, ha sido la primera mujer en la historia que ha estrenado una ópera propia en el Teatro Real. El broche final de Las Veladas del Palacio lo pondrá el 16 de julio el grupo rumbero Siempre Así, que traerá a Boadilla 30 años. ¡Nueva gira!, donde interpretan sus más conocidas composiciones.

Todos los conciertos se ofrecerán en la explanada del Palacio del Infante D. Luis. El escenario reposará a los pies de este magnífico edificio del siglo XVIII, en el que la música fue siempre una de sus señas de identidad. La capacidad para los conciertos que se escucharán en butacas será de 1690 personas (Raphael, Pasión Vega, Ara Malikian, Gipsy Kings, Luis Cobos, Miguel Poveda, Royal Film Concert Orchestra, Pilar Jurado y Siempre Así). A las actuaciones en las que se pueda bailar podrán entrar 3380 espectadores (Lori Meyers, Funambulista, La Guardia y La Frontera, y Coti).

Adquisición de entradas

A diferencia de otras ediciones, este año no todos los conciertos serán gratuitos. Tendrán coste las actuaciones de Lori Meyers (15 euros), Raphael (50 euros), Pasión Vega (20 euros) y Ara Malikian (40 euros). Se trata de artistas que no actúan en conciertos con entrada gratuita, por lo que cobrar el acceso es la única manera de poder disfrutar de ellos en Boadilla. Los demás conciertos no tendrán coste alguno para los asistentes y estarán reservados solo para empadronados.

Las entradas se obtendrán a través de este enlace, también disponible en el apartado Venta de Entradas de la página web municipal, www.aytoboadilla.com. Cada interesado podrá adquirir, en el caso de los conciertos gratuitos, un máximo de dos pases, que solo podrán obtener los vecinos del municipio. En cambio, para las actuaciones de pago podrá sacar entrada cualquier persona interesada, sin limitación alguna.

Las entradas para las actuaciones de Lori Meyers, Raphael, Pasión Vega y Ara Malikian se podrán adquirir a partir del próximo 24 de mayo, desde las 9:00 horas. Los pases para los conciertos gratuitos, por su parte, se podrán obtener tres días antes de la fecha de cada actuación desde las 9:00 horas.

Las fechas de adquisición de entradas comienzan, por tanto, en los siguientes días: Funambulista, el 27 de junio; Gipsy Kings, el 28 de junio; Luis Cobos, el 29 de junio; La Guardia y La Frontera, el 4 de julio; Miguel Poveda, el 5 de julio; Royal Film Concert Orchestra, el 6 de julio; Coti, el 11 de julio; Pilar Jurado, el 12 de julio; y Siempre Así, el 13 de julio.