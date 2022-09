Puente por Hoy, la obra de supervivencia surgida de los peores tiempos de la pandemia

El encierro obligado por el coronavirus representó, en marzo de 2020, el comienzo de un momento complicado para los artistas, pero también una oportunidad de dar rienda suelta a un talento que sigue floreciendo muchos meses después de haber plantado su semilla. Con la pandemia felizmente apartada, al menos en lo que a medidas se refiere, el 1 de octubre sale a escena una obra teatral llamada Puente por Hoy, de la bisoña y humilde compañía Slim Producciones, con el objetivo de ejercer de impulso a las capacidades actorales de sus protagonistas y, al mismo tiempo, de los sentimientos de los espectadores.

El creador de la obra y fundador de Slim Producciones, Álvaro Delgado, charla con OKDIARIO para explicar el trasfondo de una pieza teatral que no dejará indiferente a nadie. “Cuando la gente de a pie, me pregunta por la obra, me gusta resumirla en esto”, comienza, antes de sintetizar de forma extrema e informal el contenido. «Trata de un chaval que va a tirarse a un puente. Y su mejor amigo le acompaña mientras», comenta el polivalente artista, que protagoniza la actuación de la mano de su inseparable compañero de fatigas, el también joven Javier Lera.

Delgado relata cómo surgió la obra, algo para lo que hay que retrotraerse a marzo de 2020, con la salud mental del confinamiento como prisma. “Es una obra escrita durante la cuarentena, cuando Gustavo Rojo y yo, para no subirnos por las paredes, nos obligamos hacer sesiones de Zoom de lunes a viernes de 12h a 14h para hacer algo con nuestras vidas. Y salió esto”, comenta el actor madrileño, joven valor con varias actuaciones teatrales de peso a sus espaldas en las salas off de la capital.

Puente por Hoy tiene, además de “mucho amor y trabajo” como destacan sus protagonistas, una historia escondida dentro de uno de los grandes problemas de la sociedad actual, como es la salud mental y sus fatales consecuencias. Sin embargo, la aparición de la amistad provoca un giro y a su vez un impacto total que marcará la obra, de la que se podrá disfrutar los sábados de octubre en El Umbral de Primavera, en el madrileño barrio de Lavapiés.

La dirección de Puente por Hoy estará a cargo de Fiti Jara, extremeño afincado en Madrid y que, como Álvaro o Javier, hace de la polivalencia una de sus grandes armas. En el equipo también están Alejandro Sartarelli, encargado de la producción audiovisual de un ejercicio teatral humilde y en el que un grupo de amigos apuestan para seguir avanzando en sus carreras con una idea que surgió de la situación límite del coronavirus y que busca apoyo desde la modestia para explotar el talento de una generación de actores que demuestra su creatividad también en los momentos de mayor incertidumbre.